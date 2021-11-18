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Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав получал мало игрового времени

Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Журналистка каналов "Футбол" и жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина рассказала о нападающем "Динамо" Владиславе Супряге, с которым состояла в отношениях ранее.

"Я себя долгое время в этом не то чтобы винила, но находила и свою вину. Чуть-чуть, возможно, да, потому что я очень на протяжении всех наших отношений Влада мотивировала, всегда его поддерживала. Это был тот случай, когда я давала пинок. То есть, я реально давала пинок. Но сейчас я не знаю, что у него в жизни, что у него происходит. С праздниками мы друг друга поздравляем, с Днем рождения он меня поздравил, я его поздравила.

Помню историю: он заболел год назад COVID-19, и мне об этом тогда сообщил Валера (Бондарь), а он был в сборной. И он говорит: "Влад заболел коронавирусом, из-за этого не поехал в сборную. Ты же понимаешь, у него никого нет, напиши". Он ответил в ту же секунду, очень хорошие слова тогда сказал, сказал, что понимает, почему так все произошло.

Я предложила тогда свою помощь. Мы нормально пообщались, никто ни с кем не воюет. Он сам по себе очень скромный парень, не всегда уверен был в своих силах, но при этом у него колоссальный талант. Он от природы может быть топ-футболистом, и если у него получится, я буду за него только рада, потому что у нас была красивая история, красивые отношения, и мы близкие люди друг к другу. Моя мама его как сына любит до сих пор".

Я ему не давала сломаться, потому что периоды были абсолютно разные. Был период, когда он перешел в Динамо, когда мы молодые тогда переехали в Киев, насколько реально было тяжело, но я понимала, что ответственность несу как за себя, так и ответственна за него, потому что у него был очень тяжелый период.

Его не признавали в "Динамо". Когда был Хацкевич, он его абсолютно не признавал в команде. И это реально был ужаснейший период, когда человек реально рыдал ночами. Он просто хотел играть, больше он не хотел ничего. Я его выталкивала на тренировки — дополнительно, не только на базе", - рассказала Дарья Савина в интервью YouTube-канала "SportArena".

Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. В нынешнем сезоне он ни разу не забил в шести матчах во всех турнирах.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Владислав Супряга Даша Савина
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Источник:
SportArena

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Комментарии (12)
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FC Energy (Новая Каховка)
18.11.2021 в 13:23
После таких слов нужно или брать себя в руки и пахать на тренировках, или заканчивать с футболом.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
18.11.2021 в 13:19
Супряге и Шкурину нужно перейти в ЧО-ДК2 --там они заиграют
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0
0
Алекс-666 (Запорожье)
18.11.2021 в 13:17
Їбав та плакав...
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+1
0
football_soccer (Украина)
18.11.2021 в 13:17
она либо очень-очень глупая, раз такие подробности выставляет, либо на пару с Бондарем спецом решила добить и без того шаткое положение Супряги в Динамо. Склоняюсь ко 2 варианту
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2021 в 13:09
Я вакцинировался!))))
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2021 в 13:08
О! А сейчас он играет и в кайфе))))))))))))
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2021 в 13:05
А тепер його сильно поважають в Динамо? Ну й дурепа.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
18.11.2021 в 12:59
Опустила супрягу ниже плинтуса))
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+5
0
Dalskyi (Sviaschene)
18.11.2021 в 12:59
Чи це дійсно правда, чи вона не зовсім при умі. Такі дрібниці на люд викладати.
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+2
-1
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Динамiт (Василькiв)
18.11.2021 в 12:58
Ця чума iтренер, i мотиватор, i психолог.... Прям матiр Тереза !
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+3
-1
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Виталий1981 (Україна)
18.11.2021 в 12:55
Будут жить втроем...
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+1
-2
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Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 12:49
Жена полка...
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+3
-1


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