Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич

Журналистка каналов "Футбол" и жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина рассказала о нападающем "Динамо" Владиславе Супряге, с которым состояла в отношениях ранее.

"Я себя долгое время в этом не то чтобы винила, но находила и свою вину. Чуть-чуть, возможно, да, потому что я очень на протяжении всех наших отношений Влада мотивировала, всегда его поддерживала. Это был тот случай, когда я давала пинок. То есть, я реально давала пинок. Но сейчас я не знаю, что у него в жизни, что у него происходит. С праздниками мы друг друга поздравляем, с Днем рождения он меня поздравил, я его поздравила.

Помню историю: он заболел год назад COVID-19, и мне об этом тогда сообщил Валера (Бондарь), а он был в сборной. И он говорит: "Влад заболел коронавирусом, из-за этого не поехал в сборную. Ты же понимаешь, у него никого нет, напиши". Он ответил в ту же секунду, очень хорошие слова тогда сказал, сказал, что понимает, почему так все произошло.

Я предложила тогда свою помощь. Мы нормально пообщались, никто ни с кем не воюет. Он сам по себе очень скромный парень, не всегда уверен был в своих силах, но при этом у него колоссальный талант. Он от природы может быть топ-футболистом, и если у него получится, я буду за него только рада, потому что у нас была красивая история, красивые отношения, и мы близкие люди друг к другу. Моя мама его как сына любит до сих пор".

Я ему не давала сломаться, потому что периоды были абсолютно разные. Был период, когда он перешел в Динамо, когда мы молодые тогда переехали в Киев, насколько реально было тяжело, но я понимала, что ответственность несу как за себя, так и ответственна за него, потому что у него был очень тяжелый период.

Его не признавали в "Динамо". Когда был Хацкевич, он его абсолютно не признавал в команде. И это реально был ужаснейший период, когда человек реально рыдал ночами. Он просто хотел играть, больше он не хотел ничего. Я его выталкивала на тренировки — дополнительно, не только на базе", - рассказала Дарья Савина в интервью YouTube-канала "SportArena".