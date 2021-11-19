Валерий Федорчук: У Шахтера много авантюры, он на пути своего становления, для Руха это шанс

Полузащитник "Руха" поделился своими ожиданиями накануне встречи с "Шахтером", а также рассказал о том, как команда справилась с коронавирусом и заполнила паузу в чемпионате.

- Насколько плодотворной для "Руха" получилась пауза на матчи сборных?

- Если взять ту ситуацию, которая сложилась в нашей команде с коронавирусом, то безусловно пауза нам пригодилась. Появилась возможность набрать кондиции, лично я подтянул свое физическое состояние. Выходить на поле было тяжело после болезни, и ребята вернулись в строй. Думаю, мы получили ценное время, которое использовали с пользой.

- Какой была подготовка к матчу с "Шахтером"? Что-то особенное готовите "горнякам"?

- Понятно, что о наших козырях рассказывать не буду (смеется, - прим. авт.). Мы отдаем отчет тому, с какой командой нам предстоит сыграть. Разбираем соперника в обычном режиме, готовимся, изучаем те возможности, за счет которых можно сыграть в Киеве.

- На "Олимпийском" будет бой?

- У нас в каждой игре бой, не только на "Олимпийском".

- В прошлом сезоне вам удалось дать бой "Шахтеру", во Львове вы даже отобрали очки у "горняков". Что нужно, чтобы повторить тот результат?

- Со своего опыта могу сказать, что в матчах с грандами украинского футбола очень важна самоотдача, концентрация каждого футболиста. Важно иметь терпение – когда у тебя пульс на отметке 170-180 ударов, нужно не выключать голову. Ну и, конечно, навязать борьбу, свою игру. Только командные действия помогут добиться положительного результата.

- "Шахтер" Де Дзерби сильно отличается от команды прошлого сезона?

- Отличается – это однозначно. У них интересная структура игры, интересная тактика. Много авантюры, коротких передач в середине поля. У нас в УПЛ пока еще не используют эти ошибки, потому что видно, что "Шахтер" пока еще не адаптировался к этой схеме на все 100 процентов. Для нас это тоже шанс – "Шахтер" на пути своего становления, показывает что-то новое в украинском футболе. Нам будет интересно попробовать свои силы на фоне такого соперника с такой игровой идеей.

- Контракт Андрея Борячука принадлежит "Шахтеру", он, скорее всего, не сыграет в субботу. Для "Руха" это большая потеря?

- Конечно, он очень важная боевая единица, приносит много пользы в атаке. Его, как и любого другого игрока, не хватает игре "Руха".

- Для вас, как экс-игрока "Динамо" и "Днепра", матч с "Шахтером" имеет какой-то особый подтекст?

- Наверно, больший подтекст в плане амбиций. Я уже в зрелом возрасте, хочется показать себя, показать, на что я способен. Особенно в матче с таким соперником, как "Шахтер". Мотивация в таком формате.

- Серия неудачных матчей в исполнении "Руха" давит на команду?

- У нас всегда есть поддержка от руководителей клуба. Мы все коммуникабельные, все общаемся, высказываем свою позицию. Мы все разобрали и двигаемся дальше. Будем исправлять последние неудачи.

Мы, как и все другие команды в чемпионате Украины, понимаем уровень "Шахтера". В первую очередь, едем в Киев не расслабленными. Мы все понимаем уровень ответственности, все сконцентрированы на предстоящем матче. "Шахтер" - фаворит матча с "Рухом", но в футболе все может быть. Мы хотим играть и добиваться результата.

- Какая задача стоит перед командой на заключительный отрезок сезона?

- У нас молодой клуб, мы только растем. Нашей основной задачей является сохранение прописки, играть в УПЛ и смотреть вверх – двигаться поближе к вершине таблицы. Чтобы молодые футболисты окрепли, а с ними и весь клуб.

Матч "Шахтер" - "Рух" состоится в субботу, 20 ноября, на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00. Билеты на игру можно приобрести по ссылке.