Шахтер - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Перед самой международной паузой донецкий "Шахтер" впервые за 476 дней возглавил таблицу УПЛ. Теперь перед коллективом де Дзерби стоит более сложная задача - не терять попросту очки и продержаться на вершине. Их первый соперник после двухнедельного перерыва - львовский "Рух".

Коллектива Кучука не так давно пережил вспышку коронавируса, а перед самой паузой проиграл в ярком матче "Черноморцу". У опытного наставника команды было две недели, чтобы вернуть игроков к жизни и заставить поверить в себя перед тяжелым матчем. Как думаете, у него получилось? Стоит ли нам ожидать сенсации?

Смотрите матч 15-го тура УПЛ в субботу, 20-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Рух" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Рух".