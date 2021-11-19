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Шахтер - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Рух", украинская Премьер-лига, 20 ноября 2021

Шахтер - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Перед самой международной паузой донецкий "Шахтер" впервые за 476 дней возглавил таблицу УПЛ. Теперь перед коллективом де Дзерби стоит более сложная задача - не терять попросту очки и продержаться на вершине. Их первый соперник после двухнедельного перерыва - львовский "Рух".

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Коллектива Кучука не так давно пережил вспышку коронавируса, а перед самой паузой проиграл в ярком матче "Черноморцу". У опытного наставника команды было две недели, чтобы вернуть игроков к жизни и заставить поверить в себя перед тяжелым матчем. Как думаете, у него получилось? Стоит ли нам ожидать сенсации?

Смотрите матч 15-го тура УПЛ в субботу, 20-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Рух" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Рух".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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