По-бразильски. Вингер Динамо Витиньо забил гол-красавец в ворота Черноморца

"Динамо" в формально гостевом, но фактически домашнем матче 15-го тура УПЛ не оставило шансов одесскому "Черноморцу". Киевляне владели преимуществом на каждом клочке поля, так что не удивительно, что в воротах одесситов побывало сразу шесть мячей.

Один из них забил бразилец Витиньо. И сделал это действительно красиво – дальним крученым обводным ударом. Голкипер Варакута был бессилен. Просмотрите этот гол-красавец в видеосюжете.