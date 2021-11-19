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По-бразильски. Вингер Динамо Витиньо забил гол-красавец в ворота Черноморца

Премьер-лига
(2 голосов)

Претендент на звание гола тура

По-бразильски. Вингер Динамо Витиньо забил гол-красавец в ворота Черноморца

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в формально гостевом, но фактически домашнем матче 15-го тура УПЛ не оставило шансов одесскому "Черноморцу". Киевляне владели преимуществом на каждом клочке поля, так что не удивительно, что в воротах одесситов побывало сразу шесть мячей.

Один из них забил бразилец Витиньо. И сделал это действительно красиво – дальним крученым обводным ударом. Голкипер Варакута был бессилен. Просмотрите этот гол-красавец в видеосюжете.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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