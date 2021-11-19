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По-бразильски. Вингер Динамо Витиньо забил гол-красавец в ворота Черноморца
Претендент на звание гола тура
фото - Олександр Приходько
"Динамо" в формально гостевом, но фактически домашнем матче 15-го тура УПЛ не оставило шансов одесскому "Черноморцу". Киевляне владели преимуществом на каждом клочке поля, так что не удивительно, что в воротах одесситов побывало сразу шесть мячей.
Один из них забил бразилец Витиньо. И сделал это действительно красиво – дальним крученым обводным ударом. Голкипер Варакута был бессилен. Просмотрите этот гол-красавец в видеосюжете.
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