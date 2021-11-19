Премьер-лига
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Забивает для эстетов. Классный гол Гармаша в матче против Черноморца
Очень красиво
фото - Олександр Приходько
"Динамо" в формально выездном матче 15-го тура УПЛ разгромило "Черноморец" 6:1. Один из голов оформил вышедший на замену Денис Гармаш, который действовал не на позиции нападающего, а на позиции полузащитника.
Собственно, с этой позиции и забил – мощным дальним ударом под штангу. Этот гол будет соперничать с голом Витиньо за звание лучшего в туре. Смотрите видео, как это было.
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