Забивает для эстетов. Классный гол Гармаша в матче против Черноморца

"Динамо" в формально выездном матче 15-го тура УПЛ разгромило "Черноморец" 6:1. Один из голов оформил вышедший на замену Денис Гармаш, который действовал не на позиции нападающего, а на позиции полузащитника.

Собственно, с этой позиции и забил – мощным дальним ударом под штангу. Этот гол будет соперничать с голом Витиньо за звание лучшего в туре. Смотрите видео, как это было.