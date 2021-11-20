Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо

Матч 15-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Динамо" ожидался с особым интересом. Дело в том, что киевский клуб позволил игрокам, принадлежащим ему, но находящимся в Одессе на правах аренды, принять участие в этой игре. Вот он был шанс для молодежи показать, что ее зря не подпускают к основе. Но на практике все оказалось очень просто для команды Луческу – она забила шесть мячей, позволив Исаенко отличиться голом престижа. Лучшие кадры из погрома "Черноморца" бело-синими, смотрите в фото репортаже Александра Приходько

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