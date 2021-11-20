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Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо

Премьер-лига
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Одесситы приняли киевлян на стадионе Лобановского

Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Динамо" ожидался с особым интересом. Дело в том, что киевский клуб позволил игрокам, принадлежащим ему, но находящимся в Одессе на правах аренды, принять участие в этой игре. Вот он был шанс для молодежи показать, что ее зря не подпускают к основе. Но на практике все оказалось очень просто для команды Луческу – она забила шесть мячей, позволив Исаенко отличиться голом престижа. Лучшие кадры из погрома "Черноморца" бело-синими, смотрите в фото репортаже Александра Приходько

Фотогалерея

Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 1Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 2Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 3Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 4Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 5Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 6Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 7Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 8Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 9Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 10Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 11Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 12Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 13Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 14Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 15Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 16Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 17Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 18Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 19Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 20Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 1Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 2Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 3Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 4Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 5Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 6Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 7Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 8Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 9Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 10Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 11Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 12Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 13Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 14Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 15Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 16Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 17Как детей. ФОТО репортаж с матча Черноморец - Динамо - фото 18
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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) фото
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