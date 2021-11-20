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Гармаш забил юбилейный 50-й гол в футболке "Динамо"

Премьер-лига
(1 голосов)

Он стал 11-м игроком во времена Независимости с таким достижением

Гармаш забил юбилейный 50-й гол в футболке "Динамо"

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Во вчерашнем матче "Динамо" против "Черноморца" Денис Гармаш забил во втором тайме через три минуты после выхода на поле в перерыве. Этот гол стал для украинца 50-м в составе киевлян.

Больше полузащитник отличился в чемпионате Украины – 33 раза. По восемь голов у него в активе в Кубке Украины, а также в еврокубках (по четыре в ЛЧ и ЛЕ), а также одно взятие ворот в Суперкубке Украины.

Первый свой гол за "Динамо" Денис забил в июле 2010 года в матче против "Металлиста". ”Самым результативным сезоном для атакующего хавбека стал сезон 2016/2017 гг. с 10 мячами. В текущем сезоне на его счету пока семь голов.

В общей сложности Гармаш провел за "Динамо" 322 матча, также записав в свой счет 42 ассиста.

Отметим, что он стал 11-м игроком во времена Независимости Украины, которому удалось достичь отметки в 50 голов за бело-синих.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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perogiv52 (.)
20.11.2021 в 14:07
При таких игрвх ,как с Черноморцем можно было уже выйти на отметку в 100 мячей. Играя с Шахтёром не орендованые игроки куда интересней смотрелись.Луческо молодец знает как подставить плечо ближнему.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 13:56
Гавнярмаш
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