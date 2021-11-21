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Маркевич: Ворскла играла жестко. Ребята почувствовали, что такое настоящий мужской футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер понимает всю сложность ситуации

Маркевич: Ворскла играла жестко. Ребята почувствовали, что такое настоящий мужской футбол

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Наставник "Мариуполя" дал комментарий после крупного проигрыша "Ворскле" в Полтаве (5:1):

— Насколько, на ваш взгляд, был оправдан фол Петермана? При счете 2:0 в пользу "Ворсклы" ваша команда атаковала и создавала моменты у чужих ворот…

— От такого никто не застрахован. Эта игра. Если бы вы вышли на поле и мимо вас пробежал Кане, вы бы по-другому смотрели на этот эпизод. Это молодость. Пока не набьешь шишки… Во всем мире молодых игроков подпускают постепенно, выпуская на замену на 10-15 минут. У нас другая ситуация – мы молодежь сразу бросаем в бой. И это большой риск, учитывая, что речь идет о месте в Премьер-лиге. Если бы мы были в середине турнирной таблицы, то можно было выпускать молодежь. Молодые ребята должны взрослеть.

"Ворскла" играла довольно жестко. Ребята почувствовали, что такое настоящий мужской футбол.

— Можно сказать, что сегодня молодость проиграла опыту?

— Можно и так сказать. Но я бы сказал, что мастерство, а не опыт. На мой взгляд, Оливье Тилль – очень сильный футболист и в недавнем опросе я его поставил на первое место среди легионеров. Ранджел, Кане – также футболисты очень высокого уровня. Плюс очень много настоящих "бойцов" — Чеснаков, Пердута, Тамм… Они "воевали" на футбольном поле и имеют опыт. Желаю "Ворскле" решить поставленные задачи.

— Какие задачи стоят перед "Мариуполем" в оставшихся до перерыва играх?

— Набрать максимум очков. Зимой нам нужно усиление. Причем кардинальное. Это все понимают. Надеюсь, что руководство тоже. Мы об этом уже говорили. Плюс нам нужны Чоботенко, Кулаков, Очеретько, Драмбаев. Их сегодня не было, и для нас это очень серьезные потери.

— Усиление? Это будут украинские футболисты или легионеры?

— Большинство украинских футболистов не хочет принимать участие в воспитании молодых игроков, а хочет зарабатывать большие деньги. И я их понимаю. Поэтому будем смотреть на Европу и Южную Америку. На Украину тоже будем смотреть.

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В статье: Ворскла (Полтава) Остап Маркевич Мариуполь
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.11.2021 в 21:30
опять Марик на 1 месте по пропущенным голам 37 обогнал ЧО 35 --следующая игра с Десной в Одессе надо обходить Марик --Мороз поставь ворота Варакуту или Кучерука очень хорошие дырки
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