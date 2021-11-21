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Десна - Колос 0:1. Одно неосторожное движение

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)
Десна - Колос 0:1. Одно неосторожное движение

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Все ожидали, что во время международной паузы "Колос" наконец-то определится с новым главным тренером. Но команду к игре с "Десной" снова готовил Ярослав Вишняк. Очевидно, руководство клуба на фоне весьма неплохого поединка против "Шахтера" решило дать недавнему ассистенту шанс заявить о себе. Но одно дело настраивать команду на гранда, другое – целенаправленно исправлять ранее допущенные ошибки. Хотя "Десна" сейчас тоже находится в поисках своей игры. В определенной степени соперники в этом матче были похожи – оба обладают весьма неплохими составами по меркам УПЛ, но оба не впечатляют результатами.

Александр Рябоконь довольно неожиданно оставил на скамейке запасных Владислава Калитвинцева. Тренер "Десны" максимально насытил центр поля - Домбровский, Арвеладзе и Завийский действовали ближе к центральному кругу, Тотовицкий и Юрченко поддерживали из глубины единственного форварда Безбородько. В защите черниговцев вышли Болбат и Селин на флангах, Сафронов и Цымбалюк в центре, пост номер один достался Литовке.

Ярослав Вишняк использовал тактику 4-1-4-1. В защиту вышли Золотов, Новак, Петров и Черноморец, Волынец играл в воротах. Между линиями располагался Милько, выше него в центре вышли Задоя и Богданов, Ильин и Чурко атаковали с флангов, а роль центрфорварда досталась Ренану.

Первый тайм в исполнении "Колоса" не стал провалом лишь потому, что "Десна" растеряла свою эффективность, за счет которой претендовала на бронзу в предыдущие сезоны. Коваливцы так ни разу по воротам и не пробили, лишь несколько раз приблизившись к штрафной. Черниговцы же благодаря большому количеству "играющих" центральных полузащитников достаточно уверенно контролировали мяч, вот только до обострений дело доходило не так часто.

Несмотря на то, что статистика насчитала в первом тайме шесть ударов, стоящих моментов было всего два. Сначала Цымбалюк бил головой после подачи углового Арвеладзе – мяч летел под перекладину, но Волынец спас свою команду. Почти сразу Леван сам протянул мяч через пол поля, вошел в штрафную, мог отдать пас Тотовицкому или Безбородько, но решил сам завершать эпизод и не попал. Можно еще вспомнить удар Тотовицкого после своего же штрафного, но там расстояние было слишком большим и голкипер ситуацию контролировал, хоть мяч и пролетел совсем рядом со штангой.

Стоит отметить и большое количество желтых карточек в пассиве гостей – Максим Козыряцкий за первые 45 минут четыре раза предупреждал игроков "Колоса". И это не была предвзятость – коваливцы банально не успевали. Теоретически, это должно было привести к большим проблемам во втором тайме, но ситуация почти сразу после перерыва изменилась кардинально.

Александр Рябоконь решил перестроиться на игру с тремя центрбеками – Селин сместился в центр, а Болбат перешел на левый фланг и должен был закрывать весь край, тогда как справа располагался Завийский. И именно после флангового прорыва на 48-й минуте Безбородько забил мяч в сетку, но сделал это из офсайда, который зафиксировал ассистент. А уже через пять минут редкая вылазка "Колоса" завершилась разрезным пасом Чурко на Ильина. Олег должен был выходить на свидание с Литовкой, но Селин потянул его за руку. Козыряцкий не долго думая показал Евгению красную.

"Колос" получил численное преимущество, да еще и перспективный штрафной. Однако Ренан возможность для первого удара его команды по воротам в матче откровенно запорол – запустил мяч значительно выше. Вишняк отреагировал мгновенно – бразилец уступил место на поле Нике Ситчинаве. И именно грузин смог воплотить преимущество, которое захватил "Колос", в забитый мяч. Чурко забросил мяч в штрафную, куда рейд совершил Черноморец. Фланговый защитник коваливцев поборолся и отбросил пас на форварда, который пробил в касание в угол метров с 12-ти. Литовка спасти свою команду не мог. Что интересно, до этого у "Колоса" таких ударов и в помине не было.

"Десна", конечно, не собиралась выбрасывать белый флаг досрочно. Черниговцы пытались не задерживаться в центре поля, старались решить судьбу эпизода за счет индивидуального мастерства. Андрею Тотовицкому едва не удалось это на 76-й минуте. Стартовав из центра поля, он убежал от Милько, обыграл Золотова, качнул вышедшего на замену Павловца и пробил в дальний нижний угол – не попал.

К концу игры Рябоконь бросил в бой еще двух свежих форвардов - Дегтярева и Будкивского, но спасти команду могли защитники. Завийский выполнил подачу со штрафного с левого фланга, Цымбалюк сбросил мяч на вратарскую линию, откуда головой пробивал Сафронов, но мяч полетел точь-в-точь в Волыньца.

Последние минуты вообще оказались очень горячими. Будкивский заработал штрафной метрах в 22 от ворот. Тотовицкий принялся исполнять и вместе со стенкой перебросил и ворота. Классный момент после паса с фланга был у Завийского, но он не попал по мячу. Здесь же Диего заряжает в ногу Цымбалюка и досрочно покидает поле. После подачи штрафного Тотовицкий бьет головой и не попадает в угол. А уже на последних секундах Дегтярев протянул мяч и пробил с линии штрафной – Волынец парировал намертво после чего и раздался финальный свисток.

"Десна" не заслуживала поражения, но "Колос" свой единственный шанс, который получил благодаря удалению Селина, использовал, тогда как черниговцам до сих пор не хватает концентрации в решающий момент. Коваливская команда таким образом прервала серию из пяти поражений подряд, черниговцы после проблеска во Львове снова погружаются в серость.

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двадцать первое ноября. Чернигов. Стадион им.Ю.Гагарина

"Десна" - "Колос" 0:1
Гол: Ситчинава 67

"Десна": Литовка – Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Селин – Домбровский, Арвеладзе (Масалов 79), Завийский – Юрченко (Дегтярев 79), Тотовицкий (к) – Безбородько (Будкивский 84)
Главный тренер: Александр Рябоконь

"Колос": Волынец – Золотов, Новак (Павловец 56), Петров, Черноморец – Милько (к) – Ильин, Задоя (Костишин 68), Богданов, Чурко (Диего Силва 81) – Ренан (Ситчинава 57)
И. о. главный тренер: Ярослав Вишняк

Арбитр: Максим Козыряцкий
Предупреждения: Безбородько 45 – Задоя 17, Петров 20, Богданов 24, Золотов 28
Удаления: Селин 53 – Диего 90+1

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В статье: Евгений Селин Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Колос (Ковалевка) Ника Ситчинава
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Комментарии (10)
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Yurget (Чернигов)
21.11.2021 в 22:33
Судейство вполне адекватное. Не понимаю действий Рябоконя (я не эксперт, но болельщик со стажем).
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 22:30
Такими темпами може бути й 13 місце, плей-оф і виліт.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2021 в 22:27
Хапнули за Десну и........ .
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
21.11.2021 в 22:07
На 53 удаление, а на 79 первые замены....
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 22:31
А кого треба було випускати, якщо лавки немає? Бєліча або Шевцова?)
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0
0
misterFurs (Чернигов)
21.11.2021 в 22:04
позорище
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+2
0
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sergkir
21.11.2021 в 21:44
Да уберите уже этого перволигового тренера! Ну не тянет он в УПЛ, а сам уйти не хочет
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+1
-5
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simargl (Чернигов)
21.11.2021 в 22:25
Ты готов тренировать лучше, сэр Гей )??
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
21.11.2021 в 21:37
Всё меньше и меньше ходит на Десну болельщиков. А всё потому , что уже невыносимо смотреть на игру этой команды. Защиты как не было так и нет. Нет уже и нападения. Тотовицкий уже избил себя, сам не может и другим не даёт. Сафронов ноль в защите, мог сегодня забивать, но пробил в руки вратарю. Удаление? Есть вопросы, там должна была быть жёлтая карточка. Но не в этом дело. Вме какие-то потухшие. Не платят деньги, уходите, не надо нам такой игры. Жаль, что в нашем городе нет уже футбола.
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
21.11.2021 в 21:35
Судья чем мог Колосу конечно помог. Обидно когда вот так проигрываешь. Но кто мешает забивать при своих шансах? Зачем изобретать велосипед и снова экспериментировать с составом??? Защита без Селина в прошлом матче выглядела уверенней да и Калитвинцева явно не хватало. Теперь осталось проиграть в о оставшихся осенних матча и ваще красота.
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-2


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