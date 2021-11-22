Максимов: Кулача мы всегда готовы видеть. Будковского дважды приглашали

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мнением о нападающем "Динамо" Владислава Кулаче и форварде "Десны" Филиппе Будковском.

"Кулача мы всегда готовы видеть. Этот футболист многое сделал для "Ворсклы". Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, ушел в хорошую команду…

Что касается Будковского, то лично я его приглашал два раза, разговаривал с ним. Он говорил: "Да, да, да". Но принял такое решение… Смысл его звать, если он сразу не пошел", - сказал Максимов.