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Максимов: Кулача мы всегда готовы видеть. Будковского дважды приглашали
Наставник "Ворсклы" - о потенциальных трансферах
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мнением о нападающем "Динамо" Владислава Кулаче и форварде "Десны" Филиппе Будковском.
"Кулача мы всегда готовы видеть. Этот футболист многое сделал для "Ворсклы". Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, ушел в хорошую команду…
Что касается Будковского, то лично я его приглашал два раза, разговаривал с ним. Он говорил: "Да, да, да". Но принял такое решение… Смысл его звать, если он сразу не пошел", - сказал Максимов.
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