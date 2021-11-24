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"Человек с опытом". Президент Вереса объяснил, почему пригласил в клуб Шевчука

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист нашел продолжение своей футбольной деятельности в ровенском клубе

"Человек с опытом". Президент Вереса объяснил, почему пригласил в клуб Шевчука

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал назначение Вячеслава Шевчука на должность спортивного директора "красно-черных".

"Вячеслав Шевчук - это качественный специалист. Человек с опытом. У нас действительно была необходимость усилить спортивную составляющую развития клуба именно в административном направлении. У нас есть сильная команда, хороший тренер и необходимость развивать детско-юношеский футбол, формировать трансферную политику.

Спортивный директор - это, фактически, представитель клуба среди всего футбольного сообщества. Поэтому этот человек очень будет для нас полезен. Для Вячеслава Шевчука – это тоже вызов.

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Надеюсь, мы сможем совместно реализовать наши идеи в "Вересе".

Орест Баль – это наш аксакал. Человек, который тоже нам очень нужен. Он будет работать в должности заместителя генерального директора. Также в ближайших двух матчах он будет выполнять функции старшего тренера U19. И параллельно будет помогать нам сотрудничать с ДЮСШ "Верес".

Сейчас мы советуемся с руководством города по развитию ДЮСШ, привлечению клуба в этот процесс. Потому что у нас давно существует проблема, что перспективные воспитанники школы едут в другие города. Молодых футболистов нужно правильно готовить в рамках одной структуры, на вершине которой должен быть народный клуб "Верес", - сказал Надеин.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
24.11.2021 в 12:28
Попісяти в Рівному хоч є де?)))
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