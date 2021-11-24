"Человек с опытом". Президент Вереса объяснил, почему пригласил в клуб Шевчука

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал назначение Вячеслава Шевчука на должность спортивного директора "красно-черных".

"Вячеслав Шевчук - это качественный специалист. Человек с опытом. У нас действительно была необходимость усилить спортивную составляющую развития клуба именно в административном направлении. У нас есть сильная команда, хороший тренер и необходимость развивать детско-юношеский футбол, формировать трансферную политику.

Спортивный директор - это, фактически, представитель клуба среди всего футбольного сообщества. Поэтому этот человек очень будет для нас полезен. Для Вячеслава Шевчука – это тоже вызов.