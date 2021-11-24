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Цыганков: Атлетико? На сегодняшний день я игрок Динамо, и очень этим доволен
Земля слухами полнится
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "
"Атлетико"? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за "Динамо". А то что пишут, мне какая разница...
На сегодняшний день я игрок "Динамо", и я этим очень доволен, — сказал Цыганков.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (1)
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аmg333 (Kyiv )
24.11.2021 в 20:28
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