Цыганков: Атлетико? На сегодняшний день я игрок Динамо, и очень этим доволен

Хавбек " Динамо " Виктор Цыганков прокомментировал слухи, которые сватали его в мадридский "Атлетико".

"Атлетико"? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за "Динамо". А то что пишут, мне какая разница...

На сегодняшний день я игрок "Динамо", и я этим очень доволен, — сказал Цыганков.