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Цыганков: Атлетико? На сегодняшний день я игрок Динамо, и очень этим доволен

Премьер-лига
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(1 голосов)

Земля слухами полнится

Цыганков: Атлетико? На сегодняшний день я игрок Динамо, и очень этим доволен

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал слухи, которые сватали его в мадридский "Атлетико".

"Атлетико"? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за "Динамо". А то что пишут, мне какая разница...

На сегодняшний день я игрок "Динамо", и я этим очень доволен, — сказал Цыганков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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аmg333 (Kyiv )
24.11.2021 в 20:28
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