Определен лучший арбитр пятнадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

По итогу пятнадцатого тура лучшим был признан Евгений Арановский. Он судил матч "Шахтер" – "Рух" (2:0), показал игрокам обеих команд три желтые карточки, пенальти не назначал, никого не удалил.