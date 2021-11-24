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Определен лучший арбитр пятнадцатого тура УПЛ
Второе в сезоне признание для опытного рефери
Фото - Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.
По итогу пятнадцатого тура лучшим был признан Евгений Арановский. Он судил матч "Шахтер" – "Рух" (2:0), показал игрокам обеих команд три желтые карточки, пенальти не назначал, никого не удалил.
Для Евгения Арановского это второе признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й и 13-й туры), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатный (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур), Сергей Бойко (12-й тур) и Дмитрий Панчишин (14-й тур).
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