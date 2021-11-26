Гладкий может вернуться в Шахтер - СМИ

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий может вернуться в "Шахтер". Об этом сообщает Meta-ratings.

Несмотря на то, что Жуниор Мораес близок к возвращению в строй в ближайшее время, после травмы Ласины Траоре Роберто Де Дзерби все равно считает, что донецкому клубу надо заполнить имеющеюся вакансию.

По данным источника, итальянскому специалисту понравилась игра Гладкого в очном матче команд, когда "горняки" победили со счетом 6:1, а он забил единственный гол за луганчан.

"Шахтер" не против подписать футболиста, однако не хочет вступать в переговоры с "Зарей". Если Гладкий сам договорится с луганским клубом о разрыве контракта, который рассчитан до лета 2022-го года, дончане готовы ему предложить соглашение на 1,5 года.

Гладкий уже выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2010 год и с 2014 по 2016 год

В нынешнем сезоне на счету форварда 6 голов и 3 ассиста в 16 матчах за "Зарю" во всех турнирах. В составе сборной Украины он провел 11 матчей.