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Гладкий может вернуться в Шахтер - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" ищут игрока на позицию форварда

Гладкий может вернуться в Шахтер - СМИ

Фото: Анатолий Спица

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий может вернуться в "Шахтер". Об этом сообщает Meta-ratings.

Несмотря на то, что Жуниор Мораес близок к возвращению в строй в ближайшее время, после травмы Ласины Траоре Роберто Де Дзерби все равно считает, что донецкому клубу надо заполнить имеющеюся вакансию.

По данным источника, итальянскому специалисту понравилась игра Гладкого в очном матче команд, когда "горняки" победили со счетом 6:1, а он забил единственный гол за луганчан.

"Шахтер" не против подписать футболиста, однако не хочет вступать в переговоры с "Зарей". Если Гладкий сам договорится с луганским клубом о разрыве контракта, который рассчитан до лета 2022-го года, дончане готовы ему предложить соглашение на 1,5 года.

Гладкий уже выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2010 год и с 2014 по 2016 год

В нынешнем сезоне на счету форварда 6 голов и 3 ассиста в 16 матчах за "Зарю" во всех турнирах. В составе сборной Украины он провел 11 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (4)
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Viktor Ivanjvich
26.11.2021 в 13:13
это зачем такое писать-типа что бы отвлеклися от велета ВСЕХ от всего.
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0
-1
alexfc (Киев)
26.11.2021 в 13:12
Давайте Реброва позовем. Тоже нападающий. Он думаю бегает не хуже нынешних футболистов.
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+2
0
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Американец 2000
26.11.2021 в 12:52
Селезня надо вернуть ! Закинет за воротник пол литра , и может добежит от ворот до ворот !
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+4
0
friday13 (Львів)
26.11.2021 в 12:44
і воробей може
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+2
0


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