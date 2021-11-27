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Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч не сулит яркого зрелища. "Верес" – команда, заточенная сугубо на получение результата. А "Колос" – команда, находящаяся в кризисе, хоть и набрала в последних двух турах четыре очка. Будет интересно взглянуть на аргументы каждой из сторон – кто лучше подготовится к этому поединку.

Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 28-го ноября 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая состоится в матч-центре UA-Футбол. Видеотрансляция намечена на телеканале "Футбол 1".

В Интернете матч покажет OTT-платформа Oll.tv. Она работает по подписке.

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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