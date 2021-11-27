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Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Этот матч не сулит яркого зрелища. "Верес" – команда, заточенная сугубо на получение результата. А "Колос" – команда, находящаяся в кризисе, хоть и набрала в последних двух турах четыре очка. Будет интересно взглянуть на аргументы каждой из сторон – кто лучше подготовится к этому поединку.
Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 28-го ноября 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая состоится в матч-центре UA-Футбол. Видеотрансляция намечена на телеканале "Футбол 1".
В Интернете матч покажет OTT-платформа Oll.tv. Она работает по подписке.
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