Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этот матч не сулит яркого зрелища. "Верес" – команда, заточенная сугубо на получение результата. А "Колос" – команда, находящаяся в кризисе, хоть и набрала в последних двух турах четыре очка. Будет интересно взглянуть на аргументы каждой из сторон – кто лучше подготовится к этому поединку.

Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 28-го ноября 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая состоится в матч-центре UA-Футбол. Видеотрансляция намечена на телеканале "Футбол 1".

В Интернете матч покажет OTT-платформа Oll.tv. Она работает по подписке.