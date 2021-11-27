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Тренер Миная: Поединки против Динамо дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле
Главное, чтобы футболисты не упали психологически
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал подготовку к поединку против "Динамо":
“Беспокоит следующее: в двух последних домашних поединках — с “Ингульцом” и “Колосом” мы наиграли на победу, но в итоге, вынуждены были ограничиться ничьими. Особенно досадно за потерю очков в матче с ковалевцами, когда пропустили на шестой компенсированной минуте. Вот почему немного переживаю, как бы эти относительные неудачи не сказались негативно на психологическом состоянии подопечных.
Впрочем, наш очередной соперник — “Динамо”, не из тех, на кого нужна дополнительная мотивация. Каждый уважающий себя футболист мечтает сыграть с динамовцами, именно такие поединки и дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле, над исправлением каких уязвимых мест необходимо работать”, - сказал Леонов.
Отметим, что "Минай" находится на 14 месте в УПЛ, в то время как "Динамо" лидирует в турнирной таблице. Команды встретятся уже сегодня, стартовый свисток прозвучит на стадионе "Авангард" в Ужгороде в 14:00.
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