Тренер Миная: Поединки против Динамо дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал подготовку к поединку против "Динамо":

“Беспокоит следующее: в двух последних домашних поединках — с “Ингульцом” и “Колосом” мы наиграли на победу, но в итоге, вынуждены были ограничиться ничьими. Особенно досадно за потерю очков в матче с ковалевцами, когда пропустили на шестой компенсированной минуте. Вот почему немного переживаю, как бы эти относительные неудачи не сказались негативно на психологическом состоянии подопечных.

Впрочем, наш очередной соперник — “Динамо”, не из тех, на кого нужна дополнительная мотивация. Каждый уважающий себя футболист мечтает сыграть с динамовцами, именно такие поединки и дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле, над исправлением каких уязвимых мест необходимо работать”, - сказал Леонов.