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Тренер Миная: Поединки против Динамо дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле

Премьер-лига
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Главное, чтобы футболисты не упали психологически

Тренер Миная: Поединки против Динамо дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал подготовку к поединку против "Динамо":

“Беспокоит следующее: в двух последних домашних поединках — с “Ингульцом” и “Колосом” мы наиграли на победу, но в итоге, вынуждены были ограничиться ничьими. Особенно досадно за потерю очков в матче с ковалевцами, когда пропустили на шестой компенсированной минуте. Вот почему немного переживаю, как бы эти относительные неудачи не сказались негативно на психологическом состоянии подопечных.

Впрочем, наш очередной соперник — “Динамо”, не из тех, на кого нужна дополнительная мотивация. Каждый уважающий себя футболист мечтает сыграть с динамовцами, именно такие поединки и дают ответ на вопрос, чего ты стоишь на самом деле, над исправлением каких уязвимых мест необходимо работать”, - сказал Леонов.

Отметим, что "Минай" находится на 14 месте в УПЛ, в то время как "Динамо" лидирует в турнирной таблице. Команды встретятся уже сегодня, стартовый свисток прозвучит на стадионе "Авангард" в Ужгороде в 14:00.

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В статье: Игорь Леонов Динамо (Киев) Минай
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