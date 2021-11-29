Гладкий: До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу

Нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий рассказал о том, как на его футбольное становление повлиял Луческу.

- Раскрыл ли Луческу до конца твой потенциал?

- Он очень много для меня сделал. Я до сих пор пользуюсь тем, чему он меня научил. Луческу научил меня быть командным игроком. Ранее, я мог больше брать на себя. Когда я пришел в "Шахтер", то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня.

Если мне не удавалось отличиться, мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: вскрывать зоны, уводить защитников, начинать прессинг, — сказав Гладкий в интервью для YouTube-канала "BurBuzz".

Гладкий выступает за луганскую "Зарю" с 2020 года. Ранее появилась информация о том, что "Шахтер" заинтересован в подписании форварда в зимнее трансферное окно.