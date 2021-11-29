"Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, сколько получают футболисты ровенского клуба в среднем.

"50 тысяч гривен, пускай 2 тысячи долларов возьмем – это средняя зарплата. Понятно, что "Днепр-1" держит уровень, а также "Ворскла", "Заря". Думаю, там намного больше. В среднем где-то 10 тысяч долларов. А все остальные меньше. У кого-то 150 тысяч гривен, у кого-то – 100, у кого-то – 50.

Если брать нашу команду, то на сегодняшний день, думаю, у нас и у "Миная" наименьший бюджет в УПЛ", – сказал Вирт.