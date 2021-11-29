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"Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер раскрыл непубличную информацию

"Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, сколько получают футболисты ровенского клуба в среднем.

"50 тысяч гривен, пускай 2 тысячи долларов возьмем – это средняя зарплата. Понятно, что "Днепр-1" держит уровень, а также "Ворскла", "Заря". Думаю, там намного больше. В среднем где-то 10 тысяч долларов. А все остальные меньше. У кого-то 150 тысяч гривен, у кого-то – 100, у кого-то – 50.

Если брать нашу команду, то на сегодняшний день, думаю, у нас и у "Миная" наименьший бюджет в УПЛ", – сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2021 в 11:11
В Десні зараз ті хто прийшов улітку отримують по 50 штук грн. Майже голодують. Мабуть тому й здають матчі...(((
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0
oda1979 (Запорожье)
29.11.2021 в 11:08
А пенсия какая будет?
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+1
0
DimON1976 (Днепр)
29.11.2021 в 11:09
Максималка)))
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0
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simargl (Чернигов)
29.11.2021 в 11:12
С минималка по ведомостям)
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
29.11.2021 в 11:06
Можно было бы заплакать, но не буду! Это всё равно выше средней зп по Украине в 4 раза. А играете ещё и не плохо, как для таких маленьких зарплат)))
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