Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Металлиста 1925 заявил, что у команды коричневая полоса
Харьковчане проигрывают уже четыре матча подряд в чемпионате
Фото: ФК Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок дал комментарий после поражения от "Руха" (0:2) в матче 16-го тура УПЛ. Отметим, что харьковчане проиграв львовянам, потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате.
– Ваша команда уступила, по вашему мнению, в чем были причины поражения?
– Я считаю, потому что мы не реализовали свои моменты. У меня лично был момент хороший – не забил. При счете один нуль, забивай я, забивай еще какие-то моменты и уже была бы совсем другая игра. А у "Руха" наоборот все залетело, поэтому можно поздравить их с победой. Молодцы.
– В первом тайме "Рух" владел инициативой, хотя обычно вы ведете игру, ваша команда больше держит мяч. Почему отдали инициативу?
– Как-то в последних матчах не можем вернуть свою игру, контроль мяча. Работаем над этим. Хочется сказать, что "Рух" не давал нам сегодня ничего сделать у своих ворот в первом тайме. Во втором тайме, считаю, у нас моменты появлялись – забивай, было бы совсем иначе.
– Гол Борячука, насколько он стал ключевым, на ваш взгляд?
– Это один – ноль. Конечно, не приятно в раздевалку пропускать, но опять же создали во втором тайме моменты. Если бы забили бы, все было бы иначе.
– Команда сейчас в кризисе или это просто такое совпадение?
– Можно и так назвать, пожалуй. Коричневая полоса, назовем ее так. Надеемся, что в следующих матчах нам будет больше везти, потому что сейчас явно мяч не идет в ворота соперников, поэтому работаем и двигаемся дальше, - сказал Габелок.
Популярное сейчас
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
- Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО