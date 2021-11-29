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Хавбек Металлиста 1925 заявил, что у команды коричневая полоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане проигрывают уже четыре матча подряд в чемпионате

Хавбек Металлиста 1925 заявил, что у команды коричневая полоса

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок дал комментарий после поражения от "Руха" (0:2) в матче 16-го тура УПЛ. Отметим, что харьковчане проиграв львовянам, потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате.

– Ваша команда уступила, по вашему мнению, в чем были причины поражения?

– Я считаю, потому что мы не реализовали свои моменты. У меня лично был момент хороший – не забил. При счете один нуль, забивай я, забивай еще какие-то моменты и уже была бы совсем другая игра. А у "Руха" наоборот все залетело, поэтому можно поздравить их с победой. Молодцы.

– В первом тайме "Рух" владел инициативой, хотя обычно вы ведете игру, ваша команда больше держит мяч. Почему отдали инициативу?

– Как-то в последних матчах не можем вернуть свою игру, контроль мяча. Работаем над этим. Хочется сказать, что "Рух" не давал нам сегодня ничего сделать у своих ворот в первом тайме. Во втором тайме, считаю, у нас моменты появлялись – забивай, было бы совсем иначе.

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– Гол Борячука, насколько он стал ключевым, на ваш взгляд?

– Это один – ноль. Конечно, не приятно в раздевалку пропускать, но опять же создали во втором тайме моменты. Если бы забили бы, все было бы иначе.

– Команда сейчас в кризисе или это просто такое совпадение?

– Можно и так назвать, пожалуй. Коричневая полоса, назовем ее так. Надеемся, что в следующих матчах нам будет больше везти, потому что сейчас явно мяч не идет в ворота соперников, поэтому работаем и двигаемся дальше, - сказал Габелок.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
ФК Металлист 1925

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Комментарии (3)
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Полiccя (Житомир)
29.11.2021 в 13:15
обосрались ???)))
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Judas (Київ)
29.11.2021 в 12:35
Коричневая полоса на трусах)
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Caballero (DC)
29.11.2021 в 12:24
Взагалі то, кажуть "чорна смуга". Коричнева смуга це кака.
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