Вьюнник: Мы каждый день собираемся в раздевалке. Разговариваем, обсуждаем… Но…

Нападающий " Мариуполя " Богдан Вьюнник прокомментировал поражение "Львову" (0:1) в матче 16-го тура УПЛ.

— Согласны с тем, что незасчитанный гол Мампасси стал ключевым моментом в этой игре?

— После игры можно много чего говорить. Но я, да, считаю, что этот момент стал переломным в матче.

— "Мариуполь" сегодня заслуживает на комплименты. Команда билась, старалась. Но результат не в вашу пользу…

— Наверное, это одно из самых обидных поражений в этом сезоне. Играть практически все 90 минут в штрафной соперника и не забить… Это очень обидно.

— Можно ли сказать, что эта игра стала для "Мариуполя" игрой утраченных возможностей?

— Да, это очень обидное поражение. Это был матч за 6 очков. "Львов" — наш конкурент. Будем разбираться, почему так произошло. Впереди еще много игр и мы будем стараться исправить это положение.

— В каждой игре у "Мариуполя" много моментов, но подводит реализация. Что это отсутствие опыта?

— Мне кажется, что команде не хватает уверенности. На тренировках у нас все в порядке – мы хорошо работаем, реализация моментов – отличная. Но в игре не получается.

— Собирались ли футболисты без тренеров, без руководства вместе, чтобы обсудить последние игры?

— Мы каждый день собираемся в раздевалке. Разговариваем, обсуждаем… Но… Пока не можем понять, что происходит. Думаю, необходимо продолжать упорно работать на тренировках и не останавливаться.