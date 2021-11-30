Кравченко рассказал, почему не состоялся его просмотр в Ювентусе

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко рассказал, почему не состоялся его просмотр в туринском "Ювентусе".

"Два раза я ездил в Наполи. Первый раз лет в 16-17. Интересная история. Мы там были на море. Я с 10 лет до 16 раз десять был в Италии. Жили в семье, учили язык, впитывали европейский менталитет, дышали свежим воздухом.

На море ездили чуть южнее — в Калабрию. Играли в футбол во дворе. И меня заметил Касале. По-моему, Антонио Касале. Он даже был чемпионом Италии в составе "Наполи" с Марадоной.

Он меня увидел, я ему понравился, сказал, что может организовать где-то просмотр. Разговорились. Начиналось как сказка. Говорил, что у него есть связи в "Ювентусе", что он может там просмотр организовать. Но потом, видимо, понял, что до "Ювентуса"…", — рассказал Кравченко.