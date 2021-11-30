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Матч против Александрии стал для Гладкого юбилейным в игровой карьере
34-летний форвард покорил гвардейский рубеж в 450 матчей
Фото: ФК Заря Луганск
34-летний нападающий луганской "Зари" Александр Гладкий отмечает солидный игровой юбилей. Игра против "Александрии" (1:0) стала 450-й в игровой карьере футболиста.
Дебют Гладкого состоялся 25 июля 2004 года в "Металлисте", в составе которого он провел 11 игр. Еще 57 матчей Александр сыграл за "Харьков", 185 – за "Шахтер", 31 – за "Днепр", 89 – за "Карпаты", 11 – за "Динамо", 7 – за "Черноморец" и 48 – за "Зарю".
336 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 46 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.
Гладкий стал уже 19-м футболистом украинских команд, покоривший этот гвардейский рубеж, а лидирует здесь динамовец Александр Шовковский – 730 игр.
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