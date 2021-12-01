Йовичевич - о зимних трансферах: Если рынок покажет, что есть что-нибудь интересное – почему нет?

Главный тренер " Днепра-1 " Йгорь Йовичевич рассказал о возможном трансферном направлении в зимнее окнор.

— Достаточно ли укомплектована команда для достижения целей или нужно точечное усиление зимой?

— Конечно, каждая команда стремится к усовершенствованию своих позиций, действий на поле. И результат гласит, что команда может держать стабильность. На данный момент выбранный курс идет неплохо. Конечно, команда хочет прогрессировать, и сами футболисты желают быть еще лучше. Это требует и от меня быть еще более дисциплинированным, еще лучше, еще более мотивированным. Я от них тоже беру энергию, и наша синергия сейчас на ходу, на волне позитива. А когда закончится сезон, мы сделаем тщательный анализ, подумаем, что можно улучшить, чтобы быть еще дольше на таком пути. Выполнение целей зависит от нас. Не обязательно должно быть усиление конкретного футболиста. По сравнению с прошлым годом играют те же футболисты, возможно, 8-9, но они улучшили свой уровень. Через тренировки, по желанию, мотивацию можешь сам себя улучшить. И это наше самое лучшее приобретение.

А насчет конкретных позиций посмотрим. Если рынок покажет, что есть что-нибудь интересное – почему нет? Кто не хочет хорошего футболиста, чтобы быть еще лучше. Конкуренция увеличивает уровень самого футболиста. На тренировках заметен характер. И когда они выходят на матч, тверды на пути к победе.

- Какая ситуация с Биллом? Оставят ли его в команде?

— Руководство рассматривает ситуацию с ним. Я могу сказать, что у него есть прогресс. Как правило, бразильские футболисты – и это показал Луческу в "Шахтере" – нуждаются в годе на адаптацию. И это не демагогия, это человеческий фактор. Он прогрессирует и хочет. Он адаптировался к команде, команда восприняла его очень хорошо, он хочет учиться и прогрессировать. Пока договоренность не окончательная, но желание самого футболиста очень важно. И я вижу, что он хочет, есть талант. А когда сочетается талант и желание, можем говорить о хорошем продукте, имеющем перспективу. Надеемся, что сможем продлить и получить кайф от его футбола.