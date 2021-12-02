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Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц

Премьер-лига
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(5 голосов)

Для Украины это не новость

Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц

glavcom.ua

Новина українською

Британский печатный журнал World Soccer недавно опубликовал расследование, в котором выяснил, что футболисты киевского "Динамо" получают зарплату через офшорные счета.

На это журналисты издания обратили внимание после того, как нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму во время чемпионата Европы-2020, из-за чего "Динамо" должно было получить компенсацию от ФИФА.

Впрочем, чиновники международной федерации узнали, что по налоговым документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев.

При этом у форварда действует контракт с офшорной компанией Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. В обмен на имиджевые права Артем зарабатывает еще 45 тысяч евро в месяц – в 155 раз выше официального оклада.

В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис отказался от компенсации ФИФА и заявил, что клуб будет лечить игрока за свой счет.

Также отмечается, что законодательство Украины не запрещает получать зарплату через офшоры, поэтому формально "Динамо" и Беседин ничего не нарушили.

Тем не менее, издание предполагает, что данная коллизия могла бы дать повод ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.

Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц - изображение 1
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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
komandaonline

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Комментарии (45)
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A.l.e.x. (Київ)
02.12.2021 в 22:37
Суркіси ганьба Динамо
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
02.12.2021 в 22:34
290 євро в місяць це якраз реальна ціна його як футболіста
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+1
-1
Dimoncho (Kharkiv)
02.12.2021 в 22:31
Наше законодательство - лучшее в мире (нет)
Ответить
+1
0
timo87 (Донецк)
02.12.2021 в 22:28
Интересно, они когда соперников Шахтёра заряжают, они им тоже официально 2.90 платят, а остальное за имиджевые права через Кипр.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.12.2021 в 22:01
то есть всего по контракту он получает 45 290 евро в месяц. Законы Украины позволяют так получать зарплату то: 1. Если Беседин платит необходимые налоги, какие тогда к нему претензии? 2. Если клуб платит необходимые налоги, какие в клубу претензии?
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+1
-3
Dimoncho (Kharkiv)
02.12.2021 в 22:30
Налог 5% вместо 19
Ответить
0
0
Only DK (Kyiv)
02.12.2021 в 22:01
В чем проблема?Також зазначається, що законодавство України не забороняє отримувати зарплату через офшори, тому формально "Динамо" та Бесєдін нічого не порушили Все
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+1
-2
avatar
WuTаng (Київ)
02.12.2021 в 21:55
Та не може такого бути! Суркіс патріот! Навіть військових підтримує в госпіталях!!!
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+4
-4
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.12.2021 в 21:57
Всі вони шиті білими нитками, що Суркіс, що Ахмєтка, що Бєня із Яріком. А про військових, ти, борзопісєц, закрий хлєбало.
Ответить
+3
-3
avatar
WuTаng (Київ)
02.12.2021 в 22:16
Для тебе чесний бізнесмен Суркіс в одному ряді зі злочинцями Ахметовим, Яріком і Бєньой???
+1
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.12.2021 в 21:55
Про це Бутусов опублікував ще три дні назад, при чому не скорочено як тут, а в повному обсязі, із повним приведенням фактів розслідування Ворлд Соккер, юа-футбол щось запізнився.Але ж офшорами не тільки Суркіс займається. Цікаво було б прочитати про офшори і "діяльність" таких чесних на руку як Ахметов, Коломойський, Ярославський і менші рибини. Каталізатором для цієї статті Ворлд Соккера стала травма Бєсєдіна. Є надія, що не тільки чиясь травма посприяє розслідуванню інших офшорів. І не забуваємо про Павелка....
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+5
0
avatar
Цап-царап (Харків)
02.12.2021 в 21:50
Не раз писал, про офшоры ДК и выплаты зарплат игрокам ДК из офшоров, а так-же, что у обвиняемого в непатриотизме ШД зарплаты подлежат налогам полностью... И что? Да ничего, только минусовали комментарии... Было-бы неплохо, если бы структуры международного футбола прекратили этот "патриотический" шабаш...
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+3
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.12.2021 в 21:53
Так это свидетели непорочного Суркису .патриота всея Украины .у них даже Динамовские негры ,не такие негры а белее чем у Шахтера))
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+2
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 22:17
Почему все сепары беспокоятся о бюджете Украины и подерживают рыжего? :) не палитесь хоть так явно
+2
-1
sergio07 (Запоріжжя)
02.12.2021 в 21:53
А якби не мінусували, а плюсували... Це би щось змінило?
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.12.2021 в 22:03
было бы больше плюсов...
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 22:16
Ахметов столько на энергетике ворует, что ему налоги с зп игрушек - копейки
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.12.2021 в 21:49
А потом тут пишут поклонники Динамо ТОЛЬКО об Ахметове .сколько он наворовал и за сколько покупает игроков.если бы мы знали за сколько покупает Суркис последние годы там суммы наверно не меньше чем покупки Шахтера
Ответить
+2
-6
Лекарь (село Дарница)
02.12.2021 в 21:51
Не только наворовал, а еще и замочил своего предшественника.
Ответить
+8
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.12.2021 в 21:54
Есть доказательства в суд.иначе так можно и про вас поговорить и про Суркиса
+2
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 21:45
Позорники, жлобы.....
Ответить
+5
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 22:18
Это ты своих партнеров родителя трамвая, Алекса с айкью 68 и хЭнтера зовёшь на случку ? :)))
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2021 в 21:34
Бедные и несчастные игроки динамо выживают на 300 долларов в месяц, недоедают, от того и в ЛЧ такие слабенькие.. сил нема
Ответить
+7
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 21:34
Прощу зе все их глупости, если рыжего уголовника посадят
Ответить
+6
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 21:43
Дурнык
Ответить
+3
-7
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 22:19
Хорошо, что представился, но все и так знают, кто ты )
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.12.2021 в 21:59
У Зе прем'єром людина рижого - Шмигаль в уряд з ДТЕК прийшов! Тому ця вся їх війна - лише на камери...
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
02.12.2021 в 22:02
Медведчук и Порошенко тоже были с одной партии. Значит, они останутся навсегда приятелями?
0
-1
UA Hero (Chernivtsi)
02.12.2021 в 21:33
Це ще World Soccer не добралося до офшорів Ахмєтова...Чи хтось наївний думає, що це лиш суркісня ухиляється від податків...
Ответить
+6
-1
timo87 (Донецк)
02.12.2021 в 22:26
В сфере футбола - да
Ответить
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 21:30
Ждём ахметовских крыс, забывших, кто бамбас сдал пацакам
Ответить
+7
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 21:44
Быстрее бы тебя сдали медбратам!
Ответить
+3
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 22:20
О, умалишённое вылезло :) Тебя папка- алкаш опять по голове бил?
0
-1
krakow (Херсон)
02.12.2021 в 21:27
Сочуствую.суркисофилы. Опять придется отведать го.на. Какие болелы,такое и меню.Смачного!
Ответить
+8
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 21:31
Дурилка колхозная, тут фаны Динамо. В отличие от бешенцев и глоров бомжей, молящихся на рыжего бандита :)
Ответить
+4
-8
аmg333 (Kyiv )
02.12.2021 в 21:42
ты б не позорился. шавка киевская
+3
-4
Romb_DK (Київ)
02.12.2021 в 21:54
сам собі пише
+4
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 22:21
Бамбасец, ты хоть Киевом не подписывайся, не пались:))) от же глупые боты :)))
0
-1
ivst (kharkov)
02.12.2021 в 21:26
это всё рыжий подстроил!
Ответить
+2
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
02.12.2021 в 21:21
Патриоты, хуле! Гимн спивают, в вышиванке ходят, чо вы доипались до людей? Пусть сепары донецкие налоги платят!
Ответить
+6
-9
енгельс гассанович (Тернопіль)
02.12.2021 в 21:27
Ти бачив когось з Суркісів в вишиванці? Чи як вони співають гімн України?
Ответить
+8
-6
Stihl Kindermann (Gonduras)
02.12.2021 в 21:34
погугли суркис в вышиванке
+5
-5
Dimka26 (Чернигов)
02.12.2021 в 21:55
Неу Суркиса в вышиванке, есть только Левочкин, Порошенко, Азаров, Поклонская.. и.. Путин..
+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.12.2021 в 21:32
Сепары платят? Бешенец, тебе Россиянский стекломой совсем мозг растворил ? :)
Ответить
+6
-7
енгельс гассанович (Тернопіль)
02.12.2021 в 21:43
Суркіс в вишиванці, як жид з лопатою
Ответить
+6
-2


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