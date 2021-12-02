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Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц
Для Украины это не новость
glavcom.ua
Британский печатный журнал World Soccer недавно опубликовал расследование, в котором выяснил, что футболисты киевского "
На это журналисты издания обратили внимание после того, как нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму во время чемпионата Европы-2020, из-за чего "Динамо" должно было получить компенсацию от ФИФА.
Впрочем, чиновники международной федерации узнали, что по налоговым документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев.
При этом у форварда действует контракт с офшорной компанией Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. В обмен на имиджевые права Артем зарабатывает еще 45 тысяч евро в месяц – в 155 раз выше официального оклада.
В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис отказался от компенсации ФИФА и заявил, что клуб будет лечить игрока за свой счет.
Также отмечается, что законодательство Украины не запрещает получать зарплату через офшоры, поэтому формально "Динамо" и Беседин ничего не нарушили.
Тем не менее, издание предполагает, что данная коллизия могла бы дать повод ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
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