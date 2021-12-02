Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц

Британский печатный журнал World Soccer недавно опубликовал расследование, в котором выяснил, что футболисты киевского " Динамо " получают зарплату через офшорные счета.

На это журналисты издания обратили внимание после того, как нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму во время чемпионата Европы-2020, из-за чего "Динамо" должно было получить компенсацию от ФИФА.

Впрочем, чиновники международной федерации узнали, что по налоговым документам Беседин получает в клубе всего 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев.

При этом у форварда действует контракт с офшорной компанией Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. В обмен на имиджевые права Артем зарабатывает еще 45 тысяч евро в месяц – в 155 раз выше официального оклада.

В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис отказался от компенсации ФИФА и заявил, что клуб будет лечить игрока за свой счет.

Также отмечается, что законодательство Украины не запрещает получать зарплату через офшоры, поэтому формально "Динамо" и Беседин ничего не нарушили.

Тем не менее, издание предполагает, что данная коллизия могла бы дать повод ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.