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Фламенго и Днепр-1 ведут переговоры о полноценном трансфере бразильца
Стороны близки к завершению сделки
Фото: СК Днепр-1
Арендованный у "Фламенго" вингер "Днепра-1" Билл Феррейра близок к тому, чтобы стать полноценным игроком днепровского клуба.
По информации Globo Esporte, стороны близки к завершению сделки окончательного трансфера 22-летнего бразильца.
Феррейра играет за "Днепр-1" с февраля 2021 года, аренда заканчивается в конце этого года.
Бразильский клуб заинтересован в продаже игрока, так как контракт с ним рассчитан до 30 июня 2022 года, и в январе он сможет подписать предварительный контракт с другим клубом и уйти бесплатно.
В нынешнем сезоне Билл провел 12 матчей за "Днепр-1" и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 200 000 евро.
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