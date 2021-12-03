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Фламенго и Днепр-1 ведут переговоры о полноценном трансфере бразильца

Премьер-лига
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Стороны близки к завершению сделки

Фламенго и Днепр-1 ведут переговоры о полноценном трансфере бразильца

Фото: СК Днепр-1

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Арендованный у "Фламенго" вингер "Днепра-1" Билл Феррейра близок к тому, чтобы стать полноценным игроком днепровского клуба.

По информации Globo Esporte, стороны близки к завершению сделки окончательного трансфера 22-летнего бразильца.

Феррейра играет за "Днепр-1" с февраля 2021 года, аренда заканчивается в конце этого года.

Бразильский клуб заинтересован в продаже игрока, так как контракт с ним рассчитан до 30 июня 2022 года, и в январе он сможет подписать предварительный контракт с другим клубом и уйти бесплатно.

В нынешнем сезоне Билл провел 12 матчей за "Днепр-1" и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 200 000 евро.

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) СК Днепр-1 Билл
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Источник:
Globo Esporte

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