Эксперт: Нельзя отрицать, что Де Дзерби - приверженец схем

Эксперт телеканалов "Футбол" Александр Сопко прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ "Шахтер" - "Львов" (6:1) .

"Могло быть и больше. Если разложить игру на части, то до 75 минуты это была игра с интригой и возможностями для "Львова".

"Шахтер" показал тот настрой, которого не бывает в играх с аутсайдерами. Видно было, что они много работают над тактикой, системностью. Иногда это выглядит засистематизированно, слишком схематичная игра. Иногда хочется увидеть риск.

То, что Де Дзерби - приверженец схем, это нельзя отрицать. Это может принести лучший результат в будущем", — сказал Сопко.