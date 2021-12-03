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Эксперт: Нельзя отрицать, что Де Дзерби - приверженец схем
Иногда команда выглядит засистематизированно
Фото - Олександр Приходько
Эксперт телеканалов "Футбол" Александр Сопко прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ
"Могло быть и больше. Если разложить игру на части, то до 75 минуты это была игра с интригой и возможностями для "Львова".
"Шахтер" показал тот настрой, которого не бывает в играх с аутсайдерами. Видно было, что они много работают над тактикой, системностью. Иногда это выглядит засистематизированно, слишком схематичная игра. Иногда хочется увидеть риск.
То, что Де Дзерби - приверженец схем, это нельзя отрицать. Это может принести лучший результат в будущем", — сказал Сопко.
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