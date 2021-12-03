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Эксперт: Нельзя отрицать, что Де Дзерби - приверженец схем

Премьер-лига
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Иногда команда выглядит засистематизированно

Эксперт: Нельзя отрицать, что Де Дзерби - приверженец схем

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Александр Сопко прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ "Шахтер" - "Львов" (6:1).

"Могло быть и больше. Если разложить игру на части, то до 75 минуты это была игра с интригой и возможностями для "Львова".

"Шахтер" показал тот настрой, которого не бывает в играх с аутсайдерами. Видно было, что они много работают над тактикой, системностью. Иногда это выглядит засистематизированно, слишком схематичная игра. Иногда хочется увидеть риск.

То, что Де Дзерби - приверженец схем, это нельзя отрицать. Это может принести лучший результат в будущем", — сказал Сопко.

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В статье: ФК Львов Александр Сопко Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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