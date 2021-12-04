Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги между “Вересом” и “Динамо”, который мог не состояться из-за ненадлежащего состояния поля , все же будет проведен. Судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль и делегация УАФ позволили сыграть коллективам.

Киевляне в своем Instagram опубликовали пост, в котором заявили, что матч не будет перенесен. Команды уже вышли на разминку и готовятся к встрече. Также это сделали и арбитры.

"Бело-синие" также отмечали, что поле очень мерзлое, и сейчас в Луцке 1 градус тепла.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи. За ней можно будет следить здесь.