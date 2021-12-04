Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне
Исключений не будет
Офіційний сайт Волині/Автор невідомий
Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги между “Вересом” и “Динамо”, который
Киевляне в своем Instagram опубликовали пост, в котором заявили, что матч не будет перенесен. Команды уже вышли на разминку и готовятся к встрече. Также это сделали и арбитры.
"Бело-синие" также отмечали, что поле очень мерзлое, и сейчас в Луцке 1 градус тепла.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи. За ней можно будет следить здесь.
Популярное сейчас
- Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
- Вирт: Президент клуба хочет, чтобы мы сыграли на стадионе в Ровно уже в апреле 2022-го
- Дерби на фоне усталости. Вест Хэм Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 04.12.2021
- Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО