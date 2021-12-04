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Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Исключений не будет

Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне

Офіційний сайт Волині/Автор невідомий

Новина українською

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги между “Вересом” и “Динамо”, который мог не состояться из-за ненадлежащего состояния поля, все же будет проведен. Судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль и делегация УАФ позволили сыграть коллективам.

Киевляне в своем Instagram опубликовали пост, в котором заявили, что матч не будет перенесен. Команды уже вышли на разминку и готовятся к встрече. Также это сделали и арбитры.

Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне - изображение 1 Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне - изображение 2

"Бело-синие" также отмечали, что поле очень мерзлое, и сейчас в Луцке 1 градус тепла.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи. За ней можно будет следить здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (30)
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ПростоГлядач (Першотравенськ)
04.12.2021 в 13:47
99% на вилучення в ДК. Монзуль не дарма берегли для цього матчу
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:48
Твои слова, да и Богу в уши!!!)))))
Ответить
0
-2
Caballero (DC)
04.12.2021 в 13:44
Динамо играло в Минске в ЛЕ с БАТЭ при минус 15. Помните? У...баны.
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:46
Раньше никогда небыло такого позора, потому что играло, а не теребило как сейчас!!!
Ответить
0
-4
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:48
позор - молдованам 0-2 влітати
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:49
А Смоктар грав у Кропивницькому рік тому...
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:49
Бывает, но никто же после этого их не хвалил в отличии от голубой братии!
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:37
Вот ссыкуны)))))) Сколько лишнего в Динамо всегда перед игрой с командами, которые готовы играть, а не ложиться под них!!! Фу!!! То боимся туда ехать, то ремонты, то теперь температура разная на табло и под таблом!!!! Фууууууу!!!!!!
Ответить
+2
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:37
Вот ссыкуны)))))) Сколько лишнего в Шахтере всегда перед игрой с командами, которые готовы играть, а не ложиться под них!!! Фу!!! То боимся туда ехать, то ремонты, то теперь температура разная на табло и под таблом!!!! Фууууууу!!!!!!
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:41
Было хоть раз, что Шахтер не выезжал, потому что боялся местную публику?????))))
+2
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:46
Фанатів? По-моєму такого не було не лише з Шахтарем, але й з жодною іншою командою. А от технар за поле у суперників ШД був уже ДВІЧІ - не лише Інгулець, але й Полтава колись!
+3
0
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:39
сепарів ахметівських це також стосується
Ответить
+3
-3
avatar
только не динамо
04.12.2021 в 13:42
гниль дырявая не тявкай
+2
-3
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:46
гниль сепарська - п.н.х
+2
0
prostors (Вольногорск)
04.12.2021 в 13:35
Красивая лужайка. А почему эти чмошники не показали фото на данный момент. Кучи снега и газон замерзший.
Ответить
+2
-2
Pianist (Киев)
04.12.2021 в 13:32
Стоп. А матч Ингулец - Шахтёр прошлого года? Аналогично же было. Шахтёру засчитали техническую победу 3-0. Так же? Очередной ахматовский бред.
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:33
Сейчас +2))))
Ответить
+3
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:34
А вночі було -6...
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:39
Ага, тогда вопрос: если бы Верес играл с Рухом, тоже были-бы вопросы, или отыграли бы не обращая почти на это внимания?
+3
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:40
А якби з Шахтарем? Я взагалі проти подвійних стандартів... У такій ситуації або всі грають, або не грає ніхто! А не так, що одним технар, а іншим грати.
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:32
Парни, это типо мол почему Верес просят в Киев)))))) Додолбаться можно до 80% полей в любом матчи. Так предсказуемо это от Динамо)))))))) Зассикали значит!!!
Ответить
+2
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:36
А що ж тоді було в грі Інгулець-ШД?
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:43
Было -6 днем, а играть надо было вечером и поле было не такое, а замерзшее болото!
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:46
Ахметов прихватизував наш футбол, усі танцюють під дудку Кривавого Наперсточника.
+1
0
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:29
монзуль - кротівська підстилка
Ответить
+7
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:28
Хто би сумнівався. Смоктар тягнуть за вуха.
Ответить
+6
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:33
Потому, что голубые не могут выезжать, а только дома?!
Ответить
+4
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:35
Тому що тридвараси просрали свій рідний стадіон, а тепер бомжують
+6
-4
avatar
только не динамо
04.12.2021 в 13:40
бокасса-суркисовская подстилка и петух
Ответить
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:26
Стоп, а в минулому чемпі декому за таке технарь впаяли...
Ответить
+5
-2


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