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Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля
Совсем скоро будет принято решение
Волинські новини/Автор невідомий
Поединок 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" могут отменить из-за ненадлежащего состояния поля. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
Источник отмечает, что хозяева не позаботились о состоянии поля заранее, а погода их разочаровала. Ночью было -5 в Луцке, поэтому поле похоже на бетон.
Совсем скоро решение о проведении или переносе матча должна принять арбитр Екатерина Монзуль и делегат УАФ.
"Динамо" на своей странице в Instagram за час до начала матча заявило, что дискуссии о проведении матча продолжаются, а также сообщило, что температура на табло стадиона отличается от фактической.
Напомним, что поединок был запланирован на 14.00.
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Источник:Динамо Киев Inside
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