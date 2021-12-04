  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Совсем скоро будет принято решение

Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля

Волинські новини/Автор невідомий

Новина українською

Поединок 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" могут отменить из-за ненадлежащего состояния поля. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Источник отмечает, что хозяева не позаботились о состоянии поля заранее, а погода их разочаровала. Ночью было -5 в Луцке, поэтому поле похоже на бетон.

Совсем скоро решение о проведении или переносе матча должна принять арбитр Екатерина Монзуль и делегат УАФ.

Читайте такжеСнег против футбола. Матч юношеских команд Вереса и Динамо перенесен
"Динамо" на своей странице в Instagram за час до начала матча заявило, что дискуссии о проведении матча продолжаются, а также сообщило, что температура на табло стадиона отличается от фактической.
Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля - изображение 1 Матч Верес – Динамо под угрозой срыва из-за состояния поля - изображение 2

Напомним, что поединок был запланирован на 14.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (45)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:34
Всем, кто требует перенести игры на июнь: вы думаете, что 26 февраля или 5 марта поля будут в лучшем состоянии???
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 13:30
Парни, это типо мол почему Верес просят в Киев)))))) Додолбаться можно до 80% полей в любом матчи. Так предсказуемо это от Динамо)))))))) Зассикали значит!!!
Ответить
+2
-4
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:33
не тренди,ваша кротомонзуль вже дозволила грати
Ответить
0
-3
Only DK (Kyiv)
04.12.2021 в 13:35
НУ да, это ж не Ингулец
Ответить
+2
-2
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:21
Без питань - вірус не ввімкнув обігрів,технар 100%
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:27
А что поле промерзло?
Ответить
+1
-2
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:34
..поле похоже на бетон.....
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
04.12.2021 в 13:19
+2 сонце.Ні снігу, ні дощу не було.
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:21
Цыганкову это расскажи...
Ответить
+2
-3
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:23
шото ваші абізяни,при аналогічній сітуації,грати не захотіли
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:28
Они не мои, можешь взять их себе...
+1
-2
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 13:35
Щиро дякую,мені мого кота вистачає
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
04.12.2021 в 13:14
технарь!
Ответить
+3
0
krakow (Херсон)
04.12.2021 в 13:14
Динаме надо играть.Технарь,не спасает. Гиря гов.омера за номером 2,сейчас перевешивает на 4 пункта,чемпионскую гирю.Необходимо + 5,минимум...Мой прогноз,тотал больше 11.
Ответить
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:11
До речі поле в Кропивницькому було значно кращим.
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:09
Сейчас там температура +2, если поле с подогревом, то всё в порядке, а если нет, то зачем нужны эти колхозы в УПЛ?
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:05
Ахметівська підстилка монзуль скаже щоб грали на мерзлобетонному полі. Це ж не Чмохтар, який рівніший.
Ответить
+6
-4
Only DK (Kyiv)
04.12.2021 в 13:07
Так у будет. Всем понятно, что по-честному вонючая бомжатксая помойка чемпионат не выиграет, поэтому надо тянуть бибизян всеми возможными способами
Ответить
+5
-4
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:10
Ваше мнение, нужно играть или нет?
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:10
Перенести на травень
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:13
Ну тогда в прошлый раз с Шахтером тоже все было OK!
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:14
Только перенести получится не на май, а на июнь...
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:15
Еще же две игры!
+1
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 13:00
Есть инфа кроты порыли
Ответить
+5
0
avatar
genpet (Николаев)
04.12.2021 в 12:58
Идёт мокрый снег с дождем, слякоть и холод. У кого то есть желание идти на стадион? А следующий матч вообще центральный, двух лидеров. С Зарёй. Кто это такой гениальный и составил такой потрясающий календарь? Футбол по грязи или снегу и без зрителей. Чемпионат надо заканчивать в ноябре, хотя и это перебор.
Ответить
+2
-3
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 13:00
в києві світить сонце
Ответить
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:03
Его начали в июле, закончат в конце мая! Вы определитесь: Вам 16 команд или ехать?
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 13:06
А що б сталося якби два тури відбулося у травні?
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:20
21 мая заканчивается чемпионат. Если переносить, то 2 тура, а это значит, что и июнь зацепят. А если кто забыл, то например, ЧЕ2020 стартовал 11 июня...
+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:28
Нагадаю, що в 2022 Мундіаль не влітку! Що заважає закінчити чемп у червні????
0
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:26
На веб камерах солнце и никаких осадков?
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 12:56
ми повинні грати!!
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:20
Согласен, вы обязаны!
Ответить
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 13:31
Щось я не пригадую, щоб ти таке писав, коли минулої зими Інгулець із ШД грав... Ну блін, чувак, тобі не соромно себе ідіотом виставляти своїми подвійними стандартами?
+1
0
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 13:36
доречі шд в кропивницький навіть не приїхав.
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:37
Это ирония, если кто не понял. И тогда и сейчас я считаю, что если поле не соответствует требованиям, то игру нужно отменять: здоровье игроков превыше всего! И не важно, за какой клуб они играют.
+2
0
khatskevich_bog (Киев)
04.12.2021 в 12:55
Немного смешных историй.Луцк в стародавние времена назывался "Луческ"Получается матрёшка.Луческу в Луческе
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 12:49
Кому потрібні були ці матчі у грудні? Невже не можна пару турів запланувати по середах у квітні-травні?
Ответить
0
-1
Only DK (Kyiv)
04.12.2021 в 12:44
А, прочитал, что Монзуль судит, значит будут играть, надо же шлюхтерик подтянуть
Ответить
+6
0
Only DK (Kyiv)
04.12.2021 в 12:43
Ну все, техническое поражение, как кротовской помойке в матче с Ингульцом
Ответить
+7
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:05
Кому, неженкам из Динамо? Ну если откажутся выходить - тогда да!
Ответить
+1
-6
Only DK (Kyiv)
04.12.2021 в 13:06
Как-то бразильские обизянковые неженки против Ингульца играть не хотели
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:29
Открою вам страшную тайну: у игроков никто не спрашивает!
+1
0
Only DK (Kyiv)
04.12.2021 в 13:31
Конечно нет. Но шлюхтер вделает все, чтобы не переутомлять свой зоопарк
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:43
Там говорят, что Луческу постепенно Диалло будет подтягивать к первой команде, но не сразу, а издалека, чтобы Шапаренко привыкал...
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...