Вербич: Даже если в ЛЧ мы потеряли шансы, нужно играть ради престижа Динамо

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мыслями после выездной победы над ровенским "Вересом" в матче 17-го тура УПЛ.

– Матч был под вопросом, но все для вас и команды сложилось хорошо?

– Думаю, не только для нас был под вопросом. Судья пришла и сказала, что ничего там сложного не видит на поле, все хорошо. Серьезно, поле было очень тяжелым, будто на асфальте играли. Но мы сказали перед матчем, что нужно настроиться, всеми силами бороться до конца, чтобы набрать три очка.

– Как тяжелое поле повлияло на вашу игру?

– Вы же видели, что было много длинных передач. Выбивали мяч, потому что было очень сложно его контролировать, он постоянно отскакивал. Твердо было. На таком поле тяжело играть. Любая команда имела бы проблемы с таким полем. Думаю, во втором тайме мы начали играть увереннее с мячом, привыкли к полю, играли лучше. Когда забивал – Сидорчук меня хорошо нашел, разрезал половину команды, получил мяч, развернулся, потом Цыганков мне отдал, я пробил.

– Обидно, что набрали хорошую форму – а скоро перерыв?

– Да. Там два матча осталось очень важных. Даже если в ЛЧ мы потеряли шансы, нужно играть ради престижа, себя и "Динамо". Мы большой клуб, нужно хорошо украинской команде выступать в ЛЧ. Будем стараться последние два матча выиграть.

– Вас удручает факт, что с "Шахтером" набрали одинаковое число очков?

– Вы каждый матч спрашиваете. Один раз нас, второй – "Шахтер". Мы не смотрим так много на это. Будем стараться побеждать в каждом матче. Вы видели, каким был матч "Шахтера" со "Львовом". 1:1, 2:1 – все было нормально, а потом пошло куда-то. Мы смотрим на себя, "Шахтер" нас не интересует, так будет и дальше, – рассказал Вербич.