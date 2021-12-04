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Рух - Ворскла 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Нули во Львове

Рух - Ворскла 0:0. Видео обзор матча

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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В матче 17-го тура чемпионата Украины "Рух" дома расписал нулевую ничью с полтавской "Ворсклой". После этого тура львовяне идут на 11-м месте в турнирной таблице, а полтавчане - на 5-м.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Виталий Скобля (Киев)
Рух - Ворскла 0:0

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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