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Рух - Ворскла 0:0. Видео обзор матча
Нули во Львове
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Рух" дома расписал нулевую ничью с полтавской "Ворсклой". После этого тура львовяне идут на 11-м месте в турнирной таблице, а полтавчане - на 5-м.
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Виталий Скобля (Киев)
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