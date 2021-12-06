Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, сколько вложил денег в донецкий клуб за 25 лет.

- Я думаю, это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол - это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.

- Тем не менее, можно сказать, сколько клуб стоит сегодня?

- Для того, чтобы понять сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в "Шахтер". Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.

- То есть клуб не продается, и продавать Вы его не будете?

- Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с "Шахтером", "Шахтер" в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда, - сказал Ахметов.