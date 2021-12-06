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Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент "горняков" не собирается расставаться с клубом

Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, сколько вложил денег в донецкий клуб за 25 лет.

- Я думаю, это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол - это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.

- Тем не менее, можно сказать, сколько клуб стоит сегодня?

- Для того, чтобы понять сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в "Шахтер". Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.

- То есть клуб не продается, и продавать Вы его не будете?

- Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с "Шахтером", "Шахтер" в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда, - сказал Ахметов.

Читайте такжеАхметов: Чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 10:25
Багато кого вже прикупив, пуччист мля
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+1
0
мы за динамо (киев)
06.12.2021 в 10:20
а також в зао судді україни.
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+3
0
Only DK (Kyiv)
06.12.2021 в 09:43
Фу, какое противное рыло
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+5
-1
timofey (донецк/украина)
06.12.2021 в 09:50
ты на своё в зеркало посмотри ..... твои суркисы ангелы с крылышками?и рыла у них лучше?поменьше тявкай недоношенный
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0
-6
Dr. House (Поділля)
06.12.2021 в 09:13
В названии команды "Шахтёр" Донецк- Донецк ты уже сдал. Остался "Шахтёр"...
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+5
0


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