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Риццоли рассказал, будут ли судьи давать послематчевые комментарии
Куратор подготовки арбитров УАФ - о возможности внедрения нового опыта
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал, будут ли судьи давать послематчевые комментарии.
"В каждой стране одно и то же – все требуют комментариев (арбитров – прим.). В каждой стране сейчас есть только один ответ – нет. Такие правила сейчас в мире. Может, когда-то они изменятся.
Некоторые страны пытались. К примеру, мы в Италии попробовали – и продержались только одну неделю. Возможно, когда-то в будущем", – сказал Риццоли в интервью Великого футбола.
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