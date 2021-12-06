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Риццоли рассказал, будут ли судьи давать послематчевые комментарии

Премьер-лига
(2 голосов)

Куратор подготовки арбитров УАФ - о возможности внедрения нового опыта

Риццоли рассказал, будут ли судьи давать послематчевые комментарии

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал, будут ли судьи давать послематчевые комментарии.

"В каждой стране одно и то же – все требуют комментариев (арбитров – прим.). В каждой стране сейчас есть только один ответ – нет. Такие правила сейчас в мире. Может, когда-то они изменятся.

Некоторые страны пытались. К примеру, мы в Италии попробовали – и продержались только одну неделю. Возможно, когда-то в будущем", – сказал Риццоли в интервью Великого футбола.

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В статье: Никола Риццоли УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Алекс1955 (Донецк)
06.12.2021 в 13:29
Ладно, арбитр после матча, а почему комитет арбитров не может комментировать самые скандальные случаи, а то только Ступар и Шевцов. Объяснять, потому что, судя по комментариям по перебитию пенальти в крайнем матче Динамо, тренеры и игроки тоже не знают правила футбола. А Ступар правила применяет когда ему захочется.
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