Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал, будут ли судьи давать послематчевые комментарии.

"В каждой стране одно и то же – все требуют комментариев (арбитров – прим.). В каждой стране сейчас есть только один ответ – нет. Такие правила сейчас в мире. Может, когда-то они изменятся.

Некоторые страны пытались. К примеру, мы в Италии попробовали – и продержались только одну неделю. Возможно, когда-то в будущем", – сказал Риццоли в интервью Великого футбола.