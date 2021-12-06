Скрипник: След в украинском футболе? Я же не писатель и не художник

Главный тренер луганской " Зари " Виктор Скрипник рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить.

- Какой след в украинском футболе вы хотели бы оставить после себя?

- Та какой след, я же не писатель и не художник какой-то. Я уверен, что время, которое я здесь пробыл и поработал с ребятами, позволило им немного вырасти в своем развитии и восприятии футбола. Я просто выполняю то, что умею, пытаюсь сделать то, чему меня учили. Я хочу как можно лучше и профессиональнее работать с "Зарей", быть откровенным с игроками. Они для меня как дети, даже если им по 35 лет. Мы сейчас делаем одно дело. Я этим живу и горжусь, — сказал Скрипник.