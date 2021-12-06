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Шахтер контактировал с агентом форварда Интернасьонала Юри Алберто
Снова бразильский вектор
Ricardo Duarte/Internacional
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Как сообщает Goal, украинский клуб контактировал с агентом игрока Андре Кюри, чтобы узнать возможные финансовые условия перехода.
Также отмечается, что бразильский клуб хочет выручить за 20-летнего форварда не менее 15 миллионов евро.
Контракт Юри Алберто с нынешним клубом рассчитан до 31 июля 2025 года, однако при этом "Интернасьонал" хотел бы сохранить нападающего до июля 2022 года, чтобы успеть подыскать ему замену в случае возможной продажи.
Юри Алберто провел за "Интернасьонал" 53 игры, в которых забил 21 гол и сделал 5 передач.
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