Шахтер контактировал с агентом форварда Интернасьонала Юри Алберто

" Шахтер " интересуется форвардом бразильского "Интернасьонала" Юри Алберто.

Как сообщает Goal, украинский клуб контактировал с агентом игрока Андре Кюри, чтобы узнать возможные финансовые условия перехода.

Также отмечается, что бразильский клуб хочет выручить за 20-летнего форварда не менее 15 миллионов евро.

Контракт Юри Алберто с нынешним клубом рассчитан до 31 июля 2025 года, однако при этом "Интернасьонал" хотел бы сохранить нападающего до июля 2022 года, чтобы успеть подыскать ему замену в случае возможной продажи.

Юри Алберто провел за "Интернасьонал" 53 игры, в которых забил 21 гол и сделал 5 передач.