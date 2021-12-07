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Хавбек Ворсклы прокомментировал интерес со стороны Металлиста
Футболист пытается не думать о смене клуба
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны харьковского "Металлиста".
"Сейчас я в "Ворскле", и у меня есть действующий контракт. О всем остальном я ничего не знаю, - кратко ответил Тилль.
Действующий контракт Тилля с полтавским клубом рассчитан до декабря 2023-го года. На счету 24-летнего футболиста 10 забитых мячей и 7 ассистов в 18 матчах в нынешнем сезоне.
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Источник:FootBoom
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