"От угроз Селезнева страдали и журналисты, и футболисты" - Сенькив подал заявление в полицию

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив заявил о том, что он подал заявление в полицию относительно угроз к нему со стороны форварда Миная Евгения Селезнева.

Напомним, что Селезневу не понравились слова Сенькива о том, что форвард систематически нарушает дисциплину и он решил "разобраться", начиная с угроз в телефонном режиме .

Далее – заявление Сенькива по этому поводу:

1. Бог и еще куча людей свидетели – я не хотел публиковать наш разговор с Селезневым, который состоялся еще 25 ноября. Он угрожал тем, что меня наберут какие-то люди, а потом и подъедут. Решил так – наберут, тогда будем разбираться. Меня не набрали. И я забыл за всю эту историю.

2. Но вчера вспомнил. Звонки сыпались с самого утра. Селезнев не подбирал слов, обзывал и прямо угрожал. Обратной дороги не было, сорри.

3. От Селезнева я реально устал. Несколько дней провести в общении с ним – то еще удовольствие. Поэтому с сегодняшнего дня я заблокировал его где только можно. Трубки от других людей из клуба тоже не поднимаю. Мы достаточно наговорились!

4. Единственное место, где я готов разбираться с Селезневым – правозащитные структуры. Заявление в полицию я уже подал. Она "в разработке". Это нужно было сделать – знаю точно, что я не единственный, кому так угрожал Селезнев. Есть куча историй в публичной плоскости, а есть и непубличные – страдали и журналисты, и футболисты команд-соперниц. Но они решили не давать ход этим историям в публичной плоскости. Это неправильно. Таких рекордсменов нужно наказывать. Законными способами.

5. Мои два инсайда о том, что Селезнев часто выпивает, а в команде бардак и хаос, подтвердила куча людей в течение длительного времени. Это общеизвестный факт. Как "трава зеленая" или "на небе есть облака". На это вообще никто не обратил внимания. Под последним выпуском ни одного (!) комментария о "Минае". Я на 100% доверяю этой информации. Скажу больше – ей доверяют и другие участники нашего разговора. Но кто скажет об этом публично?

В то же время я понимаю, что инсайды – довольно тонкий лед. Кому верить, а кому – нет? Кто говорит правду, а кто просто хайпирует? Ответ прост – здесь вопрос исключительно доверия. Ни один, ни один журналист не раскроет вам свои источники. Ни ди Марцио, ни Романо, ни Фальк. Так работает эта область. Только ваше право верить или не верить. Как и право субъектов той или иной информации быть ею неудовлетворенным. Или больше – пользоваться юридическими рычагами. Это способ правовой страны.

И я хочу в такой стране жить.