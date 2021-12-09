Алиев: Сенькив поступил не по-пацански. Пусть разберётся с Селезневым по-мужски

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал угрозы форварда "Миная" в адрес журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что ранее журналист Ютуб-канала ТаТоТаке опубликовал расшифровку телефонного разговора с нападающим "Миная" Евгением Селезневым, который угрожал журналисту физической расправой.

"Сенькив решил хайпануть. Селезнев пошел в бокс и, видимо, ещё не определился, он пока что ещё футболист или уже боксер. Но Жека мой кум, я на его стороне, хотя он сейчас чуть ли не в каждом скандале мелькает.

Если Селезнев ему звонил, а Сенькив выложил всё это в сеть, значит, он поступил не по-пацански, не по-мужски. Он неправ. Пусть два мужика между собой разберутся и конфликт будет исчерпан. Выносить это на всеобщее обсуждение не надо было.

Заявление Сенькива в полицию? Прежде чем публиковать информацию, надо думать и нести за нее ответственность.

Я все равно на стороне Селезнева. Я не сторонник драк, но им надо этот вопрос решить по-мужски, между собой. Не знаю, зачем Сенькив на него "погнал"? Наверное, хочет хайповать. Это неправильно", - сказал Алиев.