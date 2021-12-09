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Алиев: Сенькив поступил не по-пацански. Пусть разберётся с Селезневым по-мужски

Премьер-лига
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(1 голосов)

Алиев вступился за Селезнева

Алиев: Сенькив поступил не по-пацански. Пусть разберётся с Селезневым по-мужски

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал угрозы форварда "Миная" в адрес журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что ранее журналист Ютуб-канала ТаТоТаке опубликовал расшифровку телефонного разговора с нападающим "Миная" Евгением Селезневым, который угрожал журналисту физической расправой.

"Сенькив решил хайпануть. Селезнев пошел в бокс и, видимо, ещё не определился, он пока что ещё футболист или уже боксер. Но Жека мой кум, я на его стороне, хотя он сейчас чуть ли не в каждом скандале мелькает.

Если Селезнев ему звонил, а Сенькив выложил всё это в сеть, значит, он поступил не по-пацански, не по-мужски. Он неправ. Пусть два мужика между собой разберутся и конфликт будет исчерпан. Выносить это на всеобщее обсуждение не надо было.

Заявление Сенькива в полицию? Прежде чем публиковать информацию, надо думать и нести за нее ответственность.

Я все равно на стороне Селезнева. Я не сторонник драк, но им надо этот вопрос решить по-мужски, между собой. Не знаю, зачем Сенькив на него "погнал"? Наверное, хочет хайповать. Это неправильно", - сказал Алиев.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Алиев ФК Минай Андрей Сенькив
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
09.12.2021 в 17:46
"Селезнев пошел в бокс" ... глупышка, нельзя на четвертом десятке вдруг пойти в бокс, пару раз ударить грушу и считать себя боксером. Селезнев-боксер только в своем больном воображении и воображении своих собутыльников
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0
-1
Zolotoy Myach (Chicago)
09.12.2021 в 17:45
Краткое описание новости. "Три поросёнка. Ниф-ниф, Наф-наф и Нуегонах"
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 17:43
Алиев гопник с мозгами малолетки.
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