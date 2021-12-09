Депутат ВР Гончаренко призвал главу МВД взять на контроль дело с угрозами Селезнева Сенькиву

Депутат Верховной Рады от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко отреагировал на угрозы нападающего "Миная" Евгения Селезнева журналисту и ведущему "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву и попросил Нацполицию и министра внутренних дел Дениса Монастырского взять это дело под контроль.

"Ну что, не политиками едиными.

Тут футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев.

Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский (министр внутренних дел – прим.), прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия.

В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка", – написал Гончаренко.