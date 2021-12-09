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Депутат ВР Гончаренко призвал главу МВД взять на контроль дело с угрозами Селезнева Сенькиву

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Минай, кажется, у нас проблемы

Депутат ВР Гончаренко призвал главу МВД взять на контроль дело с угрозами Селезнева Сенькиву

скриншот youtube

Новина українською

Депутат Верховной Рады от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко отреагировал на угрозы нападающего "Миная" Евгения Селезнева журналисту и ведущему "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву и попросил Нацполицию и министра внутренних дел Дениса Монастырского взять это дело под контроль.

"Ну что, не политиками едиными.

Тут футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев.

Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский (министр внутренних дел – прим.), прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия.

В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка", – написал Гончаренко.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Андрей Сенькив
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Комментарии (20)
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Astor Astor (Одесса)
09.12.2021 в 19:27
Гончаренко - гниль и подонок, бывший одессит, сознательно ставший рагулем. Не удивительно, что он поддерживает лжеца, клеветника, подонка и гомосятину Сенькива.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 19:25
Не в защиту селезня, но полиция у нас такая, что её депутаты должны за хобот водить, что делать а что нет.
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.12.2021 в 19:21
А чего он в Одессу не приезджает --Селя спроси у него
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+1
-1
avatar
ДВ (Одесса)
09.12.2021 в 19:13
Гиена решила пропиариться
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+2
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
09.12.2021 в 19:04
Что-то я не слышал от этого "а мы идём на север" требований взять под личный контроль расследование ну, например, кто Крым сдал ? Какого лешего тебя в футбол занесло, убоженько ?
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+3
-2
KadimXa (Харьков)
09.12.2021 в 19:00
У меня на телефоне была фотка, где этот петух агитировал и был одним из активных членов партии регионов. Отлично перекрасился .
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+1
-2
Astor Astor (Одесса)
09.12.2021 в 19:29
Плакаты по всей Одессе висели, как он за русский язык и вот это вот всё. Типичная политическая шлюха. Как и почти все в укро-"элите" - были коммунистами, стали "националистами" - начиная от Турчинова и заканчивая Фарионшей.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.12.2021 в 18:47
Гончаренко губастая шлендра и тут влез.типа хочет что бы и его обозвали п... Как в анекдоте .а он будет кланяться
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+5
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
09.12.2021 в 18:43
Не люблю этого клоуна, но вот прям сейчас поддерживаю всей душой
Ответить
+3
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 18:37
руководитель Нацполиции и Министр внутренних дел ежедневно просматривают высказывания, пожелания и наставления депутата Гончаренко в facebook и принимают к исполнению.
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+2
-1
krakow (Херсон)
09.12.2021 в 18:36
Примат порошенковский,напомнил о своем существовании.Преступление века.Только, под личный контроль министра.Идиот.
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+5
-2
Tenma7 (Чернигов)
09.12.2021 в 18:31
Че накинулись на Гончаренко? Норм тип, в парл ассамблее рады европы интересы нашей страны отстаивает, поактивнее и по продуктивние чем все зеленое шобло вместе взятое.
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+2
-7
KadimXa (Харьков)
09.12.2021 в 19:02
Ага в 2012 голу отстаивал интересы Януковича и партии регионов,в 2014 уже поросёнка
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0
-1
avatar
ДВ (Одесса)
09.12.2021 в 19:15
алёша перелогинься , эту мразь никто не уважает в Одессе
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0
-1
Болельщик39 (Харьков)
09.12.2021 в 18:31
Ну всё, теперь и Гончаренко будут звонить с номеров телефонов "Миная")), жалко парня.
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 18:39
да уж... Влип депутат.
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2021 в 18:20
Тунец вы*би этого гончаренко в сраку, ему понравится)
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 19:27
Ну не зря же он говорил что ему это дело до задницы...
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0
0
avatar
vadooo (Слатино)
09.12.2021 в 18:17
Все правильно.
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+4
-3
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С.Карпович. (Ланівці)
09.12.2021 в 18:10
Отрижка януковичо-порошенківська тут як тут.
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+6
-3


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