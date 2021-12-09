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Депутат ВР Гончаренко призвал главу МВД взять на контроль дело с угрозами Селезнева Сенькиву
Минай, кажется, у нас проблемы
скриншот youtube
Депутат Верховной Рады от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко отреагировал на
"Ну что, не политиками едиными.
Тут футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев.
Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский (министр внутренних дел – прим.), прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия.
В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка", – написал Гончаренко.
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