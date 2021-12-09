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Умер "Суперфан" Динамо Парамон

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В последнее время Сергей Заборовский сильно болел

Умер "Суперфан" Динамо Парамон

dynamo.kiev.ua

Новина українською

На 66-году жизни умер "Суперфан" киевского "Динамо" Парамон (Сергей Анатольевич Заборовский).

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на пресс-службу клуба.

В последние годы Сергей Анатольевич сильно болел и несколько раз попадал на больничную койку. "Динамо" помогало своему "Суперфану" с лечением.

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В статье: Динамо (Киев) Парамон
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (13)
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Просто Квашин (Харьков)
09.12.2021 в 21:00
Царствие Небесное !
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+1
-1
Мак Сим (Херсон)
09.12.2021 в 20:58
Земля пухом. Хоть не представляю , как можно болеть за этих инвалидов
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+1
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 20:57
Помню этого дядьку на стадионе, неистово поддерживал Динамо, эмоциональный был!
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+3
0
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Цап-царап (Харків)
09.12.2021 в 20:48
R.I.P.
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2021 в 20:46
Земля пухом! Ни когда не забуду как этот удивительный мужчина закрывал на ключ перед матчами ворота Динамо, светлый человек, светлая память! Было в нем что то такое настоящее даже немного детское, что мы все взрослые дядьки на всегда потеряли- задор
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+5
0
Only DK (Kyiv)
09.12.2021 в 20:46
Без преувеличения - Легенда. С большой буквы. R.I.P.
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+5
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
09.12.2021 в 20:45
Парамон - це втілення старшого покоління фанатів. Вони - не ультрас, але й не кузьма, бо чимало з них без всіляких інтернетів знають напам'ять склад своїх улюблених команд 60-70-80-х років чи можуть назвати, хто забив важливі голи у матчах 40-50 років тому. Мої батько і дядьки з цього покоління, і я розумію, що фанів такого плану вже не буде...
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+7
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.12.2021 в 20:59
Дуже точне визначення, не дикуваті ультрас, але й не кузьма... справжні фани, якими вони мають бути. Фани здорової людини, так би мовити.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 20:42
Царство Небесное тебе, Парамон. Земля пусть будет пухом. Умерла эпоха...
Ответить
+4
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2021 в 20:41
Соболезнования заклятым...
Ответить
+4
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2021 в 21:00
Дурень ты великовозрастный...
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+1
-3
Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 21:04
Спасибо
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2021 в 21:06
Мы в футболе непримиримы,но Парамона я уважал...
+1
0


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