Умер "Суперфан" Динамо Парамон

Земля пухом! Ни когда не забуду как этот удивительный мужчина закрывал на ключ перед матчами ворота Динамо, светлый человек, светлая память! Было в нем что то такое настоящее даже немного детское, что мы все взрослые дядьки на всегда потеряли- задор