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Умер "Суперфан" Динамо Парамон
В последнее время Сергей Заборовский сильно болел
dynamo.kiev.ua
На 66-году жизни умер "Суперфан" киевского "
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на пресс-службу клуба.
В последние годы Сергей Анатольевич сильно болел и несколько раз попадал на больничную койку. "Динамо" помогало своему "Суперфану" с лечением.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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