  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Майкон: Самая запоминающаяся - победа над Реалом. Такие матчи запоминаются навсегда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкон: Самая запоминающаяся - победа над Реалом. Такие матчи запоминаются навсегда

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек подписал новое соглашение с донецким клубом

Майкон: Самая запоминающаяся - победа над Реалом. Такие матчи запоминаются навсегда

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился эмоциями после подписания нового контракта с донецким клубом.

– Пребываю в отличном настроении, очень счастлив подписать новый контракт с "Шахтером"! Впереди усердная работа, ведь у меня с клубом общие цели – выигрывать новые титулы и помогать команде наилучшим образом.

– В 97 матчах ты забил 8 мячей. Какие гол и поединок тебе запомнились?

– Среди мячей, пожалуй, след в памяти оставил мой первый гол в Лиге чемпионов, забитый немецкому "Хоффенхайму", а среди матчей – победа над мадридским "Реалом". Такие поединки запоминаются навсегда. Надеюсь, в будущем у меня будет еще много подобных ярких моментов в футболке "Шахтера".

– Ты пользуешься любовью и поддержкой болельщиков "Шахтера", что бы хотел сказать им в такой момент?

– Очень счастлив, что и у нашей команды, и у меня так много болельщиков, поддержку которых мы всегда ощущаем. Мы усердно работаем на тренировках, чтобы получить признание, завоевать любовь болельщиков. Счастлив, что болельщики "Шахтера" меня любят, постараюсь и дальше радовать их игрой и положительными эмоциями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...