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Майкон: Самая запоминающаяся - победа над Реалом. Такие матчи запоминаются навсегда
Хавбек подписал новое соглашение с донецким клубом
shakhtar.com
Полузащитник "
– Пребываю в отличном настроении, очень счастлив подписать новый контракт с "Шахтером"! Впереди усердная работа, ведь у меня с клубом общие цели – выигрывать новые титулы и помогать команде наилучшим образом.
– В 97 матчах ты забил 8 мячей. Какие гол и поединок тебе запомнились?
– Среди мячей, пожалуй, след в памяти оставил мой первый гол в Лиге чемпионов, забитый немецкому "Хоффенхайму", а среди матчей – победа над мадридским "Реалом". Такие поединки запоминаются навсегда. Надеюсь, в будущем у меня будет еще много подобных ярких моментов в футболке "Шахтера".
– Ты пользуешься любовью и поддержкой болельщиков "Шахтера", что бы хотел сказать им в такой момент?
– Очень счастлив, что и у нашей команды, и у меня так много болельщиков, поддержку которых мы всегда ощущаем. Мы усердно работаем на тренировках, чтобы получить признание, завоевать любовь болельщиков. Счастлив, что болельщики "Шахтера" меня любят, постараюсь и дальше радовать их игрой и положительными эмоциями.
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