Майкон: Самая запоминающаяся - победа над Реалом. Такие матчи запоминаются навсегда

Полузащитник " Шахтера " Майкон поделился эмоциями после подписания нового контракта с донецким клубом.

– Пребываю в отличном настроении, очень счастлив подписать новый контракт с "Шахтером"! Впереди усердная работа, ведь у меня с клубом общие цели – выигрывать новые титулы и помогать команде наилучшим образом.

– В 97 матчах ты забил 8 мячей. Какие гол и поединок тебе запомнились?

– Среди мячей, пожалуй, след в памяти оставил мой первый гол в Лиге чемпионов, забитый немецкому "Хоффенхайму", а среди матчей – победа над мадридским "Реалом". Такие поединки запоминаются навсегда. Надеюсь, в будущем у меня будет еще много подобных ярких моментов в футболке "Шахтера".

– Ты пользуешься любовью и поддержкой болельщиков "Шахтера", что бы хотел сказать им в такой момент?

– Очень счастлив, что и у нашей команды, и у меня так много болельщиков, поддержку которых мы всегда ощущаем. Мы усердно работаем на тренировках, чтобы получить признание, завоевать любовь болельщиков. Счастлив, что болельщики "Шахтера" меня любят, постараюсь и дальше радовать их игрой и положительными эмоциями.