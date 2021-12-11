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Мудрик и Степаненко – в старте, а Мораес – впервые в сезоне в заявке УПЛ. Состав Шахтера на матч против Александрии
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Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 11 декабря, свой финальный матч в году проведет действующий вице-чемпион УПЛ донецкий "Шахтер". В рамках 18-го тура УПЛ "горняков" примет "Александрия" на стадионе "Ника".
Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби выбрал следующую стартовую одиннадцатку:
Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Педриньо, Мудрик – Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Антонио, Мораес, Бондаренко, Соломон, Конопля, Сикан, Бондарь.
⚒ Склад «Шахтаря» на останній матч 2021 року з «Олександрією».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) December 11, 2021
???? Стежте за грою онлайн: https://t.co/xxdpBOHoTN.#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/CDqRuJYnYf
Отметим, что Жуниор Мораес вошел в заявку на матч УПЛ не только впервые в сезоне, но и впервые с прошлого апреля. Заметим, что нападающий попал в лазарет как раз перед поединком против сегодняшнего соперника "Александрии".
Стартовый свисток запланирован на 14:00.
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