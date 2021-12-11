Юрист – об угрозах Селезнева журналисту: Нападающий не понесет уголовную ответственность за свои действия

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал правовую сторону конфликта между нападающим "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым :

“В Уголовном кодексе Украины есть статьи “Погроза або насильство щодо журналіста” (345-1) и “Посягання на життя журналіста” (348-1), но для судебной перспективы уголовного дела важно, чтобы угроза имела реальный характер. Признаваться будет только та угроза, которую воспринял сам потерпевший, как реальную опасность.

В то же время, на опубликованных в интернете записях мы слышим, как один человек (Селезнев) унижает собеседника, в том числе угрозами, а второй (Сенькив) с него фактически стебется, не воспринимая это серьезно.

Если честно, я не вижу оснований для того, чтобы Селезнев понес в результате уголовную ответственность за свои действия, независимо от того, что по заявлению журналиста в полиции внесут ведомости в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.

Футбольной общественности известен бурный, а порой неуравновешенный характер этого спортсмена. Но, на мой взгляд, не в лучшем свете выглядит и его собеседник, который очевидно провоцирует футболиста, и все это в результате перерастает в очень неприятный разговор, уровень приличия которого явно оставляет желать лучшего. Эта история не красит никого: ни футболиста, который понимает, что он известный человек в футбольном обществе и должен уметь контролировать эмоции, ни журналиста, общение которого в данном разговоре имеет очевидные черты троллинга.

Как известно, звонок Селезнева был вызван предыдущими высказываниями журналиста, которые спортсмен посчитал обидными и недостоверными, поэтому отмечу, что в таких ситуациях спорные вопросы необходимо решать в суде. Если человек считает, что в отношении него была опубликована недостоверная информация, чем нарушена его деловая репутация, честь и достоинство, он должен действовать исключительно правовым способом. Только так можно не только добиться опровержения, но и получить соответственную денежную компенсацию. И не нужно никаких звонков и телефонных оскорблений, которые могут быть оценены в том числе как угроза физической расправы.

Уверен, что в этом деле никаких уголовных санкций не будет. Депутатское обращение, конечно, способно обратить дополнительное внимание к данной истории, но сути это не меняет”, - сказал Илья Скоропашкин.