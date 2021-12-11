  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрист – об угрозах Селезнева журналисту: Нападающий не понесет уголовную ответственность за свои действия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрист – об угрозах Селезнева журналисту: Нападающий не понесет уголовную ответственность за свои действия

Премьер-лига
(4 голосов)

Нет на это оснований

Юрист – об угрозах Селезнева журналисту: Нападающий не понесет уголовную ответственность за свои действия

Фото: ФК Минай

Новина українською

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал правовую сторону конфликта между нападающим "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым:

“В Уголовном кодексе Украины есть статьи “Погроза або насильство щодо журналіста” (345-1) и “Посягання на життя журналіста” (348-1), но для судебной перспективы уголовного дела важно, чтобы угроза имела реальный характер. Признаваться будет только та угроза, которую воспринял сам потерпевший, как реальную опасность.

В то же время, на опубликованных в интернете записях мы слышим, как один человек (Селезнев) унижает собеседника, в том числе угрозами, а второй (Сенькив) с него фактически стебется, не воспринимая это серьезно.

Если честно, я не вижу оснований для того, чтобы Селезнев понес в результате уголовную ответственность за свои действия, независимо от того, что по заявлению журналиста в полиции внесут ведомости в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.

Футбольной общественности известен бурный, а порой неуравновешенный характер этого спортсмена. Но, на мой взгляд, не в лучшем свете выглядит и его собеседник, который очевидно провоцирует футболиста, и все это в результате перерастает в очень неприятный разговор, уровень приличия которого явно оставляет желать лучшего. Эта история не красит никого: ни футболиста, который понимает, что он известный человек в футбольном обществе и должен уметь контролировать эмоции, ни журналиста, общение которого в данном разговоре имеет очевидные черты троллинга.

Как известно, звонок Селезнева был вызван предыдущими высказываниями журналиста, которые спортсмен посчитал обидными и недостоверными, поэтому отмечу, что в таких ситуациях спорные вопросы необходимо решать в суде. Если человек считает, что в отношении него была опубликована недостоверная информация, чем нарушена его деловая репутация, честь и достоинство, он должен действовать исключительно правовым способом. Только так можно не только добиться опровержения, но и получить соответственную денежную компенсацию. И не нужно никаких звонков и телефонных оскорблений, которые могут быть оценены в том числе как угроза физической расправы.

Уверен, что в этом деле никаких уголовных санкций не будет. Депутатское обращение, конечно, способно обратить дополнительное внимание к данной истории, но сути это не меняет”, - сказал Илья Скоропашкин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Андрей Сенькив Минай
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pyvovarchyk (Львів)
11.12.2021 в 16:25
все набагато простіше.Сеньків не є журналістом. щоб попадати під ці статті кримінального кодексу, особа має працювати в офіційно зареєстрованому засобі масової інформації на посаді журналіста/кореспондента. плюс ще треба мати редакційне завдання на підготовку певного матеріалу, щоб було видно, що ці всі погрози повязані з професійною діяльністю. навіть якщо в нього є посвідчення журналіста з якоїсь газети, в цій ситуації він не був журналістом. відоси в ютубі не є журналіською діяльністю!
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
11.12.2021 в 16:21
Надо было Тунцу в суд на брехуна подавать. Наверняка это не поздно сделать и сейчас. Перейти в правовое поле. Наличие встречного иска поубавит пыл журнашлюхе и его подружке. А то развели лихие 90е... как итог симпатии нет ни к кому из сторон конфликта, но Тунец хоть футболист был хороший при всех недостатках...
Ответить
0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
11.12.2021 в 16:11
"Ця історія не фарбує нікого" Дякую журналістам UAФутболу! Ваша українська справляє невипрасовне враження на читачів!
Ответить
+2
0
Smooth da Hustler (Львів)
11.12.2021 в 15:25
Тут обое деб...лы, один заместь подать в суд , решил вернутся в 90ые.Второй подал неподтвержденую инфу.И вообще проблема у нас с журналистами, что не инсайд, все мимо.
Ответить
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
11.12.2021 в 16:25
А то не сєля на полі матюкався до тренера?
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
11.12.2021 в 15:23
Идея, пусть тунец вызовит на боксерский бой заднеприводного гончаренко и сенткива. Билеты можно за деньги продавать, какое шоу, туповатый бычара против двух *едиков
Ответить
+2
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.12.2021 в 15:58
Коммуняку на гілляку !
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 15:20
С такими опилками в голове как у Селезнева, ждать реальных угроз или действий от него осталось не долго...
Ответить
+3
-1
emart57 (Киев)
11.12.2021 в 15:14
Ерунда. Угроза есть. И статья тоже.
Ответить
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
11.12.2021 в 15:14
Сенькив опустился до уровня желтой прессы...
Ответить
+1
-2
Romb_DK (Київ)
11.12.2021 в 15:51
скорее поднялся
Ответить
+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.12.2021 в 16:01
А ты тоже быдло ??? А точно...Я забыл... Как ватник может не быть быдлом..???
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...