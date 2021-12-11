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Во время матча Верес - Рух стадион накрыл густой туман
Хотя бы льда нет
Сегодня в матче заключительного тура осенней части УПЛ "Верес" принимает "Рух" на стадионе "Авангард" в Луцке.
Уже в начале первого тайма над полем появился густой туман, из-за которого почти не видно трансляцию поединка. Однако, сообщается, что на самом стадионе видимость вполне хорошая.
Напомним, перед матчем прошлого тура, когда "Верес" на этом же поле принимал "Динамо" (0:3), рассматривался перенос матча из-за льда, который полностью покрыл газон.
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