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Во время матча Верес - Рух стадион накрыл густой туман

Премьер-лига
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Хотя бы льда нет

Во время матча Верес - Рух стадион накрыл густой туман

Новина українською

Сегодня в матче заключительного тура осенней части УПЛ "Верес" принимает "Рух" на стадионе "Авангард" в Луцке.

Уже в начале первого тайма над полем появился густой туман, из-за которого почти не видно трансляцию поединка. Однако, сообщается, что на самом стадионе видимость вполне хорошая.

Напомним, перед матчем прошлого тура, когда "Верес" на этом же поле принимал "Динамо" (0:3), рассматривался перенос матча из-за льда, который полностью покрыл газон.

Во время матча Верес - Рух стадион накрыл густой туман - изображение 1

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Авангард (Луцк)
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