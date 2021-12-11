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Эксперт: Падение Климчука в штрафной Вереса – это пенальти и красная карточка для нарушителя

Премьер-лига
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Верес - Рух 1:1. Судейский анализ матча

Эксперт: Падение Климчука в штрафной Вереса – это пенальти и красная карточка для нарушителя

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Виталия Романова в матче 18-го тура УПЛ "Верес" – "Рух". Как отметил эксперт, судья грубо ошибся в эпизоде ​​на 74-й минуте.

- Последний перед перерывом тур все арбитры пытаются провести как можно лучше, но не у всех получается. Вчера (10.12.2021, - примечание), например, Дмитрий Кривушкин не слишком уверенно рассудил "Мариуполь" и "Днепр-1", а Андрей Коваленко на четвертой минуте вообще не назначил пенальти в ворота "Десны". Сегодня тенденция продолжилась, – говорит Мирослав Иванович.

- Виталий Романом ошибся на 74-й минуте матча "Верес" - "Рух". Климчук принял и обработал длинную передачу, контролировал мяч, а защитник команды-соперницы, пытаясь навязать борьбу, сфолил против оппонента. Это откровенное нарушение правил, которое тянуло не только на назначение одиннадцатиметрового, но и на красную карточку для нарушителя за срыв очевидной голевой возможности.

На 84-й минуте, когда Солдат ударил по ноге Притулу, Романов долго думал, но все же назначил справедливый пенальти. Обидно, что Юрий Вирт вызверился на арбитра по итогам этого эпизода, говоря, что там не было оснований для одиннадцатиметрового. Солдат, может, и не хотел фолить, но Притула оказался проворнее, первым был на мяче, а игрок "Верес" опоздал, ударив соперника по безопорной ноге. Поэтому тренеру не стоило говорить о якобы отобранных арбитром двух очках, очевидной ошибке и других подобных вещах. Не подобает, - сказал Ступар.

Добавим, что "Верес" и "Рух" разошлись миром 1:1 в матче 18-го тура УПЛ.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
11.12.2021 в 21:37
Два наряда вне очереди этому солдату
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Sholwa
11.12.2021 в 20:37
и здесь проплаченые ахметовым судьи )
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rondinelle (Warszawa)
11.12.2021 в 20:25
еспер маю прізвище ТУпар , що повнястю підтверджує його як тупака рідкісного
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Drovko (Lviv)
11.12.2021 в 20:22
Задовбав уже цей арбітраж, якщо чесно.
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