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Гецко: УПЛ стала плацдармом для выступлений легионеров среднего уровня

Премьер-лига
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Также осудил и отмену первенства U-21

Гецко: УПЛ стала плацдармом для выступлений легионеров среднего уровня

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился мнением, как нужно поднимать уровень внутреннего чемпионата:

“Я отлично осознаю, что даже у наших грандов нет таких финансовых возможностей, как у зарубежных топ-клубов. Но с другой стороны, согласитесь, это никуда не годится, что чемпионат Украины стал плацдармом для выступлений легионеров посредственного уровня. В этом вопросе не обойтись без ограничений.

Во-вторых, я считаю, что зря был упразднен турнир молодежных команд (U-21) и сразу не у дел оказалось много перспективных футболистов. Поэтому и пришлось тем же “Динамо” и “Шахтеру” срочно отдавать своих резервистов, в аренду. От такого подхода каких-то дивидендов ждать не нужно, особенно если учесть, что те же “горняки” запрещают своим игрокам выходить на поле в матчах с ними. Что за профанация?

Заинтересованным организациям необходимо приложить максимум усилий, чтобы наш чемпионат стал конкурентоспособнее, поскольку уже надоело, что еще до начала соревнований уже известно, что золото достанется “Динамо” или “Шахтеру”, а остальные, как говорят, на подтанцовке.

Остается надеяться, что в следующем сезоне отряд боеспособных команд в элите возрастет с появлением “Металлиста” и “Кривбасса”, что с новыми владельцами грозной силой станет “Черноморец”, что роль статистов не для “Руха” и “Львова”… И чем быстрее в УПЛ не останется проходных матчей, тем стремительнее будут прибавлять отечественные команды. И это пойдет на пользу, как нашим представителям в еврокубках, так и национальной сборной Украины”, – сказал Гецко.

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В статье: Иван Гецко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
12.12.2021 в 10:34
Только не надо пожалуйста о лимите заикаться. А насчёт u21 согласен
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