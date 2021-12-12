Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гецко: УПЛ стала плацдармом для выступлений легионеров среднего уровня
Также осудил и отмену первенства U-21
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился мнением, как нужно поднимать уровень внутреннего чемпионата:
“Я отлично осознаю, что даже у наших грандов нет таких финансовых возможностей, как у зарубежных топ-клубов. Но с другой стороны, согласитесь, это никуда не годится, что чемпионат Украины стал плацдармом для выступлений легионеров посредственного уровня. В этом вопросе не обойтись без ограничений.
Во-вторых, я считаю, что зря был упразднен турнир молодежных команд (U-21) и сразу не у дел оказалось много перспективных футболистов. Поэтому и пришлось тем же “Динамо” и “Шахтеру” срочно отдавать своих резервистов, в аренду. От такого подхода каких-то дивидендов ждать не нужно, особенно если учесть, что те же “горняки” запрещают своим игрокам выходить на поле в матчах с ними. Что за профанация?
Заинтересованным организациям необходимо приложить максимум усилий, чтобы наш чемпионат стал конкурентоспособнее, поскольку уже надоело, что еще до начала соревнований уже известно, что золото достанется “Динамо” или “Шахтеру”, а остальные, как говорят, на подтанцовке.
Остается надеяться, что в следующем сезоне отряд боеспособных команд в элите возрастет с появлением “Металлиста” и “Кривбасса”, что с новыми владельцами грозной силой станет “Черноморец”, что роль статистов не для “Руха” и “Львова”… И чем быстрее в УПЛ не останется проходных матчей, тем стремительнее будут прибавлять отечественные команды. И это пойдет на пользу, как нашим представителям в еврокубках, так и национальной сборной Украины”, – сказал Гецко.
Популярное сейчас
- Ибрагимович спас для Милана ничью, забив гол на 90+2 боковыми ножницами - ВИДЕО
- Ломаченко - Комми: полное видео боя
- Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна от украинца
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО