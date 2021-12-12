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Фаны Черноморца забросали автобус команды камнями и дымовыми шашками, выкрикивая: Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Протест болельщиков продолжается

Фаны Черноморца забросали автобус команды камнями и дымовыми шашками, выкрикивая: Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда

Odessa Online/Автор невідомий

Новина українською

На данный момент "Черноморец" принимает "Металлист 1925" на одноименном стадионе "Черноморец" в Одессе. Правда, перед поединком "моряков" неприятно встретили фанаты.

Как сообщили в эфире каналов Футбол, болельщики бросали камни в автобус одесской команды. Также ресурс "Новости Одессы" отмечает, что в окна транспортного средства летели дымовые шашки. В то время Черноморец как раз подъезжал к парку Тараса Шевченко, где располагается стадион.

Все это сопровождалось кричалкой "Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда".

Сейчас все стабилизировалось, и автобус стоит у служебного входа на арену в сопровождении Полиции.

Напомним, что ультрас "Черноморца" протестует против большого количества арендованных у "Динамо" футболистов. Сейчас 16 игроков киевлян выступают за "моряков", а руководит ими прошлогодний тренер динамовской молодежки.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Odessa Online

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Комментарии (10)
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Dr. House (Поділля)
12.12.2021 в 14:14
8-я минута 2:0!!! Одесса- вперёд!!!
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
12.12.2021 в 14:14
Команда сейчас сделана что бы сливать Динамо 2 в год с нужным счётом и бодаться с Шахтером
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0
-2
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Il Gatto
12.12.2021 в 14:15
Як Орендеуполь, так?))
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+1
0
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Il Gatto
12.12.2021 в 14:13
Честь клубу потрібно відстоювати. Фарми в одному чемпіонаті це дно і хто їх робить також
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0
0
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sergkir
12.12.2021 в 14:09
А полиция есть в Одессе???
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+2
-2
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Il Gatto
12.12.2021 в 14:12
Наразі все стабілізувалося, і автобус стоїть поблизу службову входу на арену у супроводі Поліції.
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0
0
ukrop08
12.12.2021 в 14:12
полицаи и крышуют этих фанов-титушек
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0
-1
Dr. House (Поділля)
12.12.2021 в 14:13
Есть, до сих пор сторожит лагерь лишнехромосомных на Куликово поле...)))
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.12.2021 в 14:13
Фанаты-титушки потому что не хотят быть ДК-2? Забавно.
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0
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royalstas (Вінниця)
12.12.2021 в 14:22
Фанати тупі! Бо мають притензії до гравців, а не до власника. Чомусь Клімову машину не бють бо по 1 їх половлять і на бутилку посадят, а чіпляються до пацанів 20річних частина яких орендована а частина є їх гравцями і вихованцями...
0
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