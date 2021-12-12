Фаны Черноморца забросали автобус команды камнями и дымовыми шашками, выкрикивая: Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда

На данный момент "Черноморец" принимает "Металлист 1925" на одноименном стадионе "Черноморец" в Одессе. Правда, перед поединком "моряков" неприятно встретили фанаты.

Как сообщили в эфире каналов Футбол, болельщики бросали камни в автобус одесской команды. Также ресурс "Новости Одессы" отмечает, что в окна транспортного средства летели дымовые шашки. В то время Черноморец как раз подъезжал к парку Тараса Шевченко, где располагается стадион.

Все это сопровождалось кричалкой "Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда".

Сейчас все стабилизировалось, и автобус стоит у служебного входа на арену в сопровождении Полиции.

Напомним, что ультрас "Черноморца" протестует против большого количества арендованных у "Динамо" футболистов. Сейчас 16 игроков киевлян выступают за "моряков", а руководит ими прошлогодний тренер динамовской молодежки.