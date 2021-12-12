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Фаны Черноморца забросали автобус команды камнями и дымовыми шашками, выкрикивая: Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда
Протест болельщиков продолжается
Odessa Online/Автор невідомий
Как сообщили в эфире каналов Футбол, болельщики бросали камни в автобус одесской команды. Также ресурс "Новости Одессы" отмечает, что в окна транспортного средства летели дымовые шашки. В то время Черноморец как раз подъезжал к парку Тараса Шевченко, где располагается стадион.
Все это сопровождалось кричалкой "Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда".
Сейчас все стабилизировалось, и автобус стоит у служебного входа на арену в сопровождении Полиции.
Напомним, что ультрас "Черноморца" протестует против большого количества арендованных у "Динамо" футболистов. Сейчас 16 игроков киевлян выступают за "моряков", а руководит ими прошлогодний тренер динамовской молодежки.
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