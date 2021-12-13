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Пяткой - Шальке, в девятку - Черноморцу. Все голы Марлоса за Шахтер
Легенда украинского футбола
shakhtar.com
12-го декабря стало известно о том, что вингер "Шахтера" Марлос покидает команду из-за истечения срока контракта. Футболист вернется на родину, в Бразилию.
Вингер перешел в клуб из Донецка летом 2014-го года. За 8 сезонов игрок провел 287 матчей, забил 74 гола и завоевал 12 трофеев с командой.
Представляем вашему вниманию все мячи, которые Марлос забил в футболке донецкого "Шахтера".
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Источник:Ютуб-канал ФК "Шахтар"
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