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Пяткой - Шальке, в девятку - Черноморцу. Все голы Марлоса за Шахтер

Премьер-лига
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Легенда украинского футбола

Пяткой - Шальке, в девятку - Черноморцу. Все голы Марлоса за Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

12-го декабря стало известно о том, что вингер "Шахтера" Марлос покидает команду из-за истечения срока контракта. Футболист вернется на родину, в Бразилию.

Вингер перешел в клуб из Донецка летом 2014-го года. За 8 сезонов игрок провел 287 матчей, забил 74 гола и завоевал 12 трофеев с командой.

Представляем вашему вниманию все мячи, которые Марлос забил в футболке донецкого "Шахтера".

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В статье: Марлос Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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