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Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря
Киевляне дают фору Шахтеру
фото - Олександр Приходько
В минувшие выходные состоялся последний в 2021 году тур чемпионата Украины. Центральный матч сыграли на Олимпийском чемпион и бронзовый призер прошлого сезона – "Динамо" и "Заря". Киевляне обладали ощутимым преимуществом, но реализовали только один свой момент. Ровно столько же, как и "Заря". Символично, что у луганцев отличился иранский легионер Аллахяр Саядманеш, который в ближайшее время вернется в "Фенербахче".
Лучшие кадры с матча "Динамо" – "Заря" (1:1) смотрите в фоторепортаже Александра Приходько
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