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Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря

Премьер-лига
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Киевляне дают фору Шахтеру

Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшие выходные состоялся последний в 2021 году тур чемпионата Украины. Центральный матч сыграли на Олимпийском чемпион и бронзовый призер прошлого сезона – "Динамо" и "Заря". Киевляне обладали ощутимым преимуществом, но реализовали только один свой момент. Ровно столько же, как и "Заря". Символично, что у луганцев отличился иранский легионер Аллахяр Саядманеш, который в ближайшее время вернется в "Фенербахче".

Лучшие кадры с матча "Динамо" – "Заря" (1:1) смотрите в фоторепортаже Александра Приходько

Фотогалерея

Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 1Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 2Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 3Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 4Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 5Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 6Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 7Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 8Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 9Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 10Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 11Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 12Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 13Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 14Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 15Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 16Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 17Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 18Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 19Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 20Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 21Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 22Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 23Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 24Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 25Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 26Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 27Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 28Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 29Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 30Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 31Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 32Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 33Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 34Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 35Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 36Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 37Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 38Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря - фото 39
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) фото
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