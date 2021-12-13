Протест, прощание Аллахяра и мир перед каникулами. ФОТО репортаж с матча Динамо - Заря

В минувшие выходные состоялся последний в 2021 году тур чемпионата Украины. Центральный матч сыграли на Олимпийском чемпион и бронзовый призер прошлого сезона – "Динамо" и "Заря". Киевляне обладали ощутимым преимуществом, но реализовали только один свой момент. Ровно столько же, как и "Заря". Символично, что у луганцев отличился иранский легионер Аллахяр Саядманеш, который в ближайшее время вернется в "Фенербахче".

Лучшие кадры с матча "Динамо" – "Заря" (1:1) смотрите в фоторепортаже Александра Приходько

Фотогалерея