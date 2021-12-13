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Кравченко: Металлисту 1925 забил случайно. Мяч лег хорошо на ногу и залетел

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но получилось очень красиво

Кравченко: Металлисту 1925 забил случайно. Мяч лег хорошо на ногу и залетел

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:1).

- Вспомните, когда последний раз забивали в УПЛ?

- Давно. В том году я не забивал за "Днепр-1", потом были скитания по Вторым и Первым лигам. Давно, наверное, даже за "Волынь" это было.

- Как удалось забить?

- Наверное, случайно. Мяч отскочил. Думаю, чтобы контратаку не провели. Поэтому пробил. Лег мяч на ногу хорошо и залетел.

Очень важная победа, потому что конкуренты за выживание набрали очки. Если бы сегодня ушли без очков, то во втором круге было бы тяжело бороться.

- Быстрые голы - это установка от Юрия Мороза?

- Таких установок не бывает. Конечно, мы дома договорились агрессивно начать. Так получилось.

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Корнет (Одесса)
13.12.2021 в 19:17
Без понтов в стиле- отрабатывал,тренировал,прицелился,и да,я такой! Сказал просто как было
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Alexpri (Харьков)
13.12.2021 в 19:17
Тему о Черноморце и Металлисте1925 поместили на страницу «Первой лиги». Неспроста, ждут возвращения.
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vgolovan (полтава)
13.12.2021 в 17:40
если игрок бьет по воротам то гол уже не случайный
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Siniy... (Dnipro)
13.12.2021 в 17:22
Мог бы и не говорить. Мы по твоей реакции на гол поняли, что за всю твою футбольную карьеру впервые "мяч удачно лег".
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