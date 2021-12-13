Кополовец: На Селезнева началась травля. Журналист сам провоцирует конфликт

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец высказался о конфликте форварда закарпатской команды Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива .

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.

— Михаил, что скажете о сложившейся ситуации?

— Мне кажется, что журналист не может себя так вести. Человек записал весь разговор и опубликовал в сети. Таким образом, он подставляет всех журналистов. Даже я сейчас, когда буду разговаривать с журналистами, буду бояться, чтобы меня никто не записал и не выложил. До такого уровня нельзя опускаться. Со стороны журналиста это низко.

— А то, что Селезнев угрожал Сенькиву?

— Скандал начался из-за того, что про Женю написали неправду, будто он вносит дисбаланс в раздевалке "Миная". Здесь журналист сам провоцирует конфликт. На мой взгляд, на Селезнева началась просто травля. Каждые два дня про него выходит новость.

Это все просто эмоции, когда он начал кричать на молодого Кобака. Такое в каждой команде бывает. Загляните с камерой в раздевалку, вы увидите разные моменты. Бывает, что пацаны между собой ссорятся и разговаривают матами.

— Общались с Селезневым после их конфликта с журналистом?

— Да, мы общались. Я его в этом плане поддерживаю. Он сказал: "Да, Миша, я погорячился, был на эмоциях. Но зачем на меня говорить неправду?".

Я общаюсь с молодыми футболистами "Миная" и вижу, что Жеку любят и уважают. Он делает для команды все, что может. Это неправда, что он плохо на них влияет и не слушает тренера. Видно, что он выходит заряженным и чересчур эмоциональным. Где-то это его и подводит.

Я не поддерживаю Женю в его угрозах, но почему никто не говорит о том, как с ним общался журналист, говоря "я не мужчина" и тому подобное. У них должен был состояться нормальный диалог. Должно быть уважение между футболистом и журналистом, а в этом случае его вообще не было.