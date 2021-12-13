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Кополовец: На Селезнева началась травля. Журналист сам провоцирует конфликт

Премьер-лига
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(1 голосов)

А вот мнение в защиту Евгения

Кополовец: На Селезнева началась травля. Журналист сам провоцирует конфликт

скриншот youtube

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец высказался о конфликте форварда закарпатской команды Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.

— Михаил, что скажете о сложившейся ситуации?

— Мне кажется, что журналист не может себя так вести. Человек записал весь разговор и опубликовал в сети. Таким образом, он подставляет всех журналистов. Даже я сейчас, когда буду разговаривать с журналистами, буду бояться, чтобы меня никто не записал и не выложил. До такого уровня нельзя опускаться. Со стороны журналиста это низко.

— А то, что Селезнев угрожал Сенькиву?

— Скандал начался из-за того, что про Женю написали неправду, будто он вносит дисбаланс в раздевалке "Миная". Здесь журналист сам провоцирует конфликт. На мой взгляд, на Селезнева началась просто травля. Каждые два дня про него выходит новость.

Это все просто эмоции, когда он начал кричать на молодого Кобака. Такое в каждой команде бывает. Загляните с камерой в раздевалку, вы увидите разные моменты. Бывает, что пацаны между собой ссорятся и разговаривают матами.

— Общались с Селезневым после их конфликта с журналистом?

— Да, мы общались. Я его в этом плане поддерживаю. Он сказал: "Да, Миша, я погорячился, был на эмоциях. Но зачем на меня говорить неправду?".

Я общаюсь с молодыми футболистами "Миная" и вижу, что Жеку любят и уважают. Он делает для команды все, что может. Это неправда, что он плохо на них влияет и не слушает тренера. Видно, что он выходит заряженным и чересчур эмоциональным. Где-то это его и подводит.

Я не поддерживаю Женю в его угрозах, но почему никто не говорит о том, как с ним общался журналист, говоря "я не мужчина" и тому подобное. У них должен был состояться нормальный диалог. Должно быть уважение между футболистом и журналистом, а в этом случае его вообще не было.

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В статье: Евгений Селезнев Михаил Кополовец ФК Минай Андрей Сенькив
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Источник:
fanday

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Комментарии (12)
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kravaserega (Kyiv)
13.12.2021 в 23:19
Уже и Кополовец стал экспертом, интервью каждую неделю раздает
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2021 в 23:14
Какая травля? Он и так отправленный дальше некуда.
Ответить
+6
0
Серпень (Voznesensk)
13.12.2021 в 23:04
Стало неприятной традицией травить Евгения. И уже давно. Теперь еще какой-то Сенькин... Что себе позволяют эти... как бы так помягче... нет слов, одни выраженя! Евгений Селезнев - заслуженый футболист, много на высоком уровне игравший и за Шахтер, и за Днепр, и за сборную. Талантливый нап, сейчас таких почти не осталось - с чутьем гола, с выбором позиции. А что эти... - и гав, и гав, и гав... Какое имеют право гавкать на одного из лучших футболистов страны? Они хоть на уровне плинтуса сделали для футбола хоть что-то? Заткнитесь!
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0
-9
DimaTolich (Запорожье)
13.12.2021 в 22:52
Сенькив-ссыкун и конченый провокатор.а что же он в сеть не выложил как он орет когда его в очко долбят.
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0
-6
DimaTolich (Запорожье)
13.12.2021 в 22:53
Стыдно????
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
13.12.2021 в 22:58
Ещё один латентный вылез)
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+5
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 22:50
Модно пиариться на Селезневе .люди без совести так и делают
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0
-9
avatar
Цап-царап (Харків)
13.12.2021 в 22:47
Если неадекват и алкоголик - это авторитет команды, то значит в клубе беда...
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+9
-1
Хэффи (Полтава)
13.12.2021 в 22:50
Ты, что с ним водку пил, чтобы обзывать его алкоголиком. Сенькив такой же неадекват, такой же матерщинник
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0
-8
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.12.2021 в 22:42
Ой-вей, рятуйте, зацькували нещасного. #КармілєцLiveMatter. Не хвилюйся Міша, у нього є вірний ад'ютант-тілоохоронець,він же перший заступник, він же "непростой человек" Лєонов!!!
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+6
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.12.2021 в 22:44
це той, який на поле випустив не того гравця?
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+1
0
kukarekin (Одесса)
13.12.2021 в 22:39
Журналист не прав, он провоцирует кормильца. Но тот в свою очередь как на поле так и за его пределами показывал свой неадекватный характер намного раньше еще в днепре и шахтере
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+6
0


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